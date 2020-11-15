Звичне життя повернется наступної зими. Прогноз розробника вакцини

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Дія нової вакцини проти Covid-19 значно посилиться впродовж літа, а вже до наступної зими життя повинно прийти в норму, заявив один з розробників вакцини.

Професор Угур Сахін, співзасновник BioNTech, заявив, що ця зима все ще буде важкою, оскільки вакцина не матиме великого впливу на кількість інфікованих.

Минулого тижня компанії BioNTech та Pfizer заявили, що за попереднім аналізом, їхня вакцина може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19.

У тестуванні взяли участь понад 43 000 людей із шести країн.

Вакцину, разом із кращими методами лікування, розглядають як найкращий спосіб відмовитись від обмежень, які протягом останнього року впливали на наше життя.

В ток-шоу на ВВС професор Сахін висловив упевнений в тому, що вакцина зменшить передачу інфекції між людьми, а також зупинить симптоми хвороби у вакцинованої особи.

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За його словами, ймовірно, вакцина може зменшити передачу вірусу вдвічі, що матиме велике значення.

"Я переконаний, що передача захворювання між людьми зменшиться за допомогою такої високоефективної вакцини — можливо, не на 90%, а на 50% - але ми не повинні забувати, що навіть це може призвести до різкого зменшення поширення пандемії", - додав розробник.

Після оголошення про успіх першої ефективної вакцини у світі Джон Белл, професор медицини Оксфордського університету, сказав, що до весни життя може нормалізуватися.

Однак професор Сахін переконаний, що це займе більше часу.

Якщо все продовжуватиметься добре, за його словами, вакцину почнуть постачати в "кінці цього — на початку наступного року".

Метою було постачання понад 300 мільйонів доз по всьому світу до квітня наступного року, сказав він, що "може нам лише дозволити почати впливати на хворобу".

Він зазначив, що більший вплив відбудеться пізніше, додавши: "Літо нам допоможе, оскільки рівень зараження влітку знизиться. І що надзвичайно важливо це те, що ми отримаємо високий рівень вакцинації або до осені, або до зими наступного року".

Професор Сахін наголосив: дуже важливо, щоб усі програми імунізації були завершені до осені наступного року.

Скільки триватиме імунітет після введення другої дози вакцини, поки невідомо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зараз на завершальній стадії тестування перебувають 11 вакцин

Угур Сахін також зазначив, що "основним побічними ефектами" вакцини, який спостерігали, були легкий та помірний біль у місці ін'єкції протягом декількох днів, тоді як у деяких учасників спостерігалася легка та помірна температура впродовж цього часу.

"Ми не бачили жодних інших серйозних побічних ефектів, які могли б призвести до паузи або припинення досліджень", - додав він.

Вакцина компанії BioNTech є однією з 11 інших, які зараз перебувають на завершальній стадії тестування.