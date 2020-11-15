Гамільтон повторив рекорд Шумахера і став семикратним чемпіоном "Формули-1"

Пілот команди "Мерседес" Люїс Гамільтон прийшов першим до фінішу на Гран-прі Туреччини й став семиразовим чемпіоном "Формули -1". До нього стільки ж раз чемпіоном ставав лише один гонщик — Міхаель Шумахер.

Недільну гонку, як відзначають коментатори, Гамільтон почав досить обережно і допустив кілька незначних помилок, намагаючись впоратися з керуванням на слизькій дорозі.

Однак десь на середині гонки він прийняв правильне рішення змінити гуму, після чого впевнено контролював гонку, що й дозволило йому здобути ще одну перемогу.

Після першого місця на етапі в Туреччині на рахунку 35-річного Гамільтона 94 перемоги в гонках "Формули 1" - на три більше, ніж у легендарного німецького гонщика.

В особистому заліку за підсумками року Гамільтон став недосяжним для найближчого суперника — напарника по команді "Мерседес" фіна Валттері Боттаса.

Крім нинішньої перемоги, Люїс Гамільтон ставав чемпіоном "Формули-1" у 2008, 2014 році, 2015-го, 2017, 2018 і 2019 роках.

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Приймаючи вітання від товаришів по команді, Гамільтон, все ще сидячи в боліді, насилу стримав сльози: "Кажу це всім хлопцям: мрії здійсненні".

Оглядачі називають Гамільтона кращим гонщиком нинішнього покоління, порівнюючи його лише з попереднім рекордсменом, непереможним колись Міхаелем Шумахером.

В одному з давніх інтерв'ю ВВС Шумахер, відповідаючи на питання, чи може нова висхідна британська зірка "Формули -1" Луїс Гамільтон побити його власний рекорд, з упевненістю відповів: "Так, абсолютно".

Сам Міхаель Шумахер не з'являвся на публіці з 2013 року, коли отримав серйозні травми під час катання на лижах. Повідомлялося, що він переніс декілька операцій і перебував у комі. Його нинішній стан точно невідомий.