Трамп вперше визнав перемогу Байдена. Поки лише у Twitter

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Дональд Трамп вперше фактично визнав, що на президентських виборах переміг його ‎суперник Джо Байден.‎

При цьому Трамп вкотре заявив, що це стало можливим через "фальсифікацій на виборах", проте не надав жодних доказів.

‎"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Спостерігачів не допустили. Голоси ‎заносила в таблиці приватна компанія Dominion, якою володіють ліві радикали, з поганою ‎репутацією і поганим обладнанням, яке виявилося невідповідним для Техасу (який я ‎впевнено виграв!). Фейкова, мовчазна преса і так далі! ", - написав Трамп в Twitter.‎

Раніше, виступаючи на пресконференції в саду Білого дому, Трамп вперше публічно ‎засумнівався у власній перемозі, допустивши, що результати президентських виборів можуть ‎скластися не на його користь.‎

Кажучи про боротьбу з пандемією коронавірусу він заявив: "Нинішня адміністрація не піде на ‎локдаун. Що б не сталося у майбутньому — хтозна, яка це буде адміністрація, думаю, час ‎покаже".

Автор фото, GAMAL DIAB/EPA Підпис до фото, У неділю в Вашингтоні зібрався мітинг на підтримку Трампа

Проте офіційно свою поразку чинний президент поки не визнав, хоча Байдена вже привітали ‎світові лідери і він зробив низку призначень у своїй майбутній адміністрації.‎

Дональд Трамп став першим президентом з 1992 року (коли президент Джордж Буш-старший ‎програв демократу Біллу Клінтону), якому не вдалося переобратися на другий термін.