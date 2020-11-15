Трамп вперше визнав перемогу Байдена. Поки лише у Twitter
Дональд Трамп вперше фактично визнав, що на президентських виборах переміг його суперник Джо Байден.
При цьому Трамп вкотре заявив, що це стало можливим через "фальсифікацій на виборах", проте не надав жодних доказів.
"Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Спостерігачів не допустили. Голоси заносила в таблиці приватна компанія Dominion, якою володіють ліві радикали, з поганою репутацією і поганим обладнанням, яке виявилося невідповідним для Техасу (який я впевнено виграв!). Фейкова, мовчазна преса і так далі! ", - написав Трамп в Twitter.
Раніше, виступаючи на пресконференції в саду Білого дому, Трамп вперше публічно засумнівався у власній перемозі, допустивши, що результати президентських виборів можуть скластися не на його користь.
Кажучи про боротьбу з пандемією коронавірусу він заявив: "Нинішня адміністрація не піде на локдаун. Що б не сталося у майбутньому — хтозна, яка це буде адміністрація, думаю, час покаже".
Проте офіційно свою поразку чинний президент поки не визнав, хоча Байдена вже привітали світові лідери і він зробив низку призначень у своїй майбутній адміністрації.
Дональд Трамп став першим президентом з 1992 року (коли президент Джордж Буш-старший програв демократу Біллу Клінтону), якому не вдалося переобратися на другий термін.