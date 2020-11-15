Вибори президента Молдови: проросійський Додон програє прозахідній Санду

Автор фото, EPA Підпис до фото, Майя Санду стає президентом Молдови

Перемогу в другому турі президентських виборів у Молдові здобуває колишня прем'єрка Майя Санду, повідомляє центральна виборча комісія після підрахунку 90% голосів.

Один з найбільш проросійських політиків на пострадянському просторі Ігор Додон не зумів обратися на другий термін.

Пані Санду отримує 51,48% (643 тисячі виборців), а Ігор Додон - 48,52% (606 тисяч).

Кілька опитувань в день голосування також віддавали перемогу Санду.

У 2016 році, на попередніх виборах, до другого туру також пройшли Санду і Додон, однак тоді перемогу здобув лідер Партії соціалістів. Додон став третім обраним президентом Молдови. Пані Санду стає четвертою президенткою країни.

Автор фото, EPA

Майя Санду очолить Молдову на найближчі чотири роки. За неї знову проголосували великі міста країни, молодь і великі діаспори з європейських країн.

Ігоря Додона підтримали сільські райони і співвітчизники з Росії. Але цього виявилось недостатньо, щоб залишитися на другий термін.

Лідер партії "Дія і солідарність" Майя Санду вважається прозахідним політиком. Санду стала прем'єром в червні 2019 року в результаті коаліційної угоди між Партією соціалістів, в яку до свого обрання входив Додон, і політичним блоком ACUM.

Автор фото, Ігор Додон Підпис до фото, Ігор Додон любить зустрічатись з керівництвом Росії та РПЦ

На посаді прем'єра вона відразу заявила, що пріоритетом її уряду буде налагодження відносин з Євросоюзом. Вона додала, що відкрита до діалогу з Росією, але у неї залишився імідж політика-націоналіста, створений не без участі передвиборчого штабу Ігоря Додона.

У листопаді того ж року парламент оголосив її уряду недовіру за ініціативи соціалістів. Проєвропейські сили опинились в опозиції.

Повноваження президента Молдови обмежені й країна є парламентсько-президентською республікою.