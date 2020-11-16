Вакцина проти коронавірусу від Moderna. Вона захищає на 95%, каже розробник

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань охорони здоров'я та науки

Автор фото, Getty Images

За попередніми даними американської компанії Moderna, її нова вакцина, що захищає від Covid-19, ефективна майже на 95%.

Результати надійшли слідом за аналогічними результатами вакцини компанії Pfizer і додають впевненості в тому, що вакцини зможуть допомогти покласти край пандемії.

Обидві компанії використовували інноваційний та експериментальний підхід до розробки своїх вакцин.

Moderna каже, що "великий день" настав, і компанія планує подати заявку на дозвіл на використання вакцини у найближчі кілька тижнів.

Однак це все ще попередні дані, і ключові питання залишаються без відповіді.

Наскільки вона ефективна?

У випробуванні взяли участь 30 000 людей в США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили уколи плацебо.

Аналіз грунтується на перших 95 пацієнтах, у яких розвинулися симптоми Covid-19.

Тільки п'ять випадків Covid виявили у людей, яких імунізували вакциною, і аж 90 - у тих, хто отримав уколи плацебо. Компанія заявляє, що вакцина захищає на 94,5%.

Дані також показують, що у 11 людей розвинулася тяжка форма Covid-19, але жодного подібного випадку не було у тих з волонтерів, яких імунізували вакциною.

"Загальна ефективність була чудовою... Це чудовий день", - заявив BBC News Тал Закс, головний лікар Moderna.

Що ми ще не знаємо?

Ми досі не знаємо, як довго протримається імунітет, оскільки за волонтерами доведеться спостерігати набагато довше, перш ніж можна буде відповісти на це питання.

Також немає даних про те, наскільки добре вакцина працює серед людей старшого віку, які найбільше схильні до ризику смерті від Covid.

Однак Тал Закс повідомив BBC, що дані дослідників показують, що вакцина "не втрачає своєї активності" з віком.

І також невідомо, чи ця вакцина просто запобігає серйозному захворюванню в людини, або ж вона ще й запобігає поширенню вірусу.

Всі ці питання вплинуть на те, як вакцину будуть використовувати проти коронавірусу.

Чи вона безпечна?

Про якісь серйозні проблеми з безпекою не повідомляється, але ніщо, навіть парацетамол, не є безпечним на 100%.

У деяких пацієнтів після ін'єкції фіксували короткочасну втому, головний біль чи біль у тілі.

"Ці ефекти - те, що ми очікуємо від вакцини, яка працює і створює хорошу імунну відповідь", - сказав професор Пітер Опеншоу з Імперського коледжу Лондона.

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Які відмінності від вакцини Pfizer?

Обидві вакцини використовують один і той самий підхід: вводять частину генетичного коду вірусу, щоб викликати імунну відповідь.

Попередні дані, які ми бачимо наразі, дуже схожі - близько 90% захисту для вакцин Pfizer та близько 95% для вакцин Moderna.

Проте в обох компаніях дослідження все ще продовжуються, і остаточні цифри можуть змінитися.

Вакцину Moderna здається, легше зберігати, оскільки вона залишається дієздатною за температури мінус 20° C до шести місяців, а в стандартному холодильнику її можна зберігати до місяця.

Вакцина Pfizer потребує зберігання в ультрахолоді за температури близько мінус 75° C, але її не можна зберігати в холодильнику протягом п'яти днів.

Творці вакцини Sputnik V, розробленої у Росії, також опублікували попередні дані, які передбачають, за їхніми словами, що її ефективність становить 92%.

Коли ми її отримаємо?

Це залежить від того, де ви живете і скільки вам років.

Moderna заявляє, що в найближчі тижні вона звернеться до регуляторних установ у США. Очікується, що у країні будуть доступними 20 мільйонів доз.

Компанія сподівається, що наступного року доступними будуть до одного мільярда доз для використання у всьому світі, і планує отримати схвалення в інших країнах.

Уряд Великої Британії все ще проводить перемовини з Moderna, оскільки вакцина цієї компанії не входить до шести, які попередньо замовили.

Велика Британія повідомила про плани, в яких пріоритет надається імунізації літніх людей.

Як вона працює?

Moderna розробила "РНК-вакцину" - це означає, що частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм.

Починають вироблятися вірусні білки, але не цілий вірус, і цього достатньо, щоб навчити імунну систему атакувати.

Це має навчити організм виробляти як антитіла, а також призвичаїти іншу частину імунної системи, яка називається Т-клітинами, до боротьби з коронавірусом.

Якою була реакція

"Ця новина з Moderna надзвичайно радує і значно підвищує оптимізм, що в найближчі кілька місяців у нас буде набір з хороших вакцин", - сказав професор Пітер Опеншоу з Імперського коледжу Лондона.

Він додав: "Нам потрібно більше повних деталей, ніж в цьому пресрелізі, але це повідомлення посилює загальне почуття оптимізму".

Професорка Труді Ланг з Оксфордського університету заявила: "Це дійсно дуже хороша новина, коли з'являється ще одна вакцина з аналогічними результатами щодо ефективності після того, що повідомила минулого тижня Pfizer".