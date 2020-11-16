Корабель CrewDragon Ілона Маска вийшов на орбіту. Це його перша "робоча" поїздка до МКС

Автор фото, SpaceX

У ніч з 15 на 16 листопада, близько 2:30 за київським часом, космічний корабель Crew Dragon відправився до МКС з космодрому у Флориді та успішно вийшов на орбіту.

Навесні відбувся тестовий політ корабля SpaceX до МКС із двома астронавтами на борту - після успішної місії NASA офіційно затвердила корабель для подальших відправок людей на Міжнародну космічну станцію.

Нинішня відправка є першою "робочою", а не тестовою відправкою людей на МКС.

В рамках цієї місії на борту корабля Crew Dragon перебувають вже четверо астронавтів - американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шенон Вокер, а також японець Соїті Ногучі.

На Міжнародній космічній станції вони проведуть наступні шість місяців. Там вони приєднаються до американської астронавтки Кейт Рубінс і російських космонавтів Сергія Рижикова та Сергія Кудь-Сверчкова.

Загалом у найближчих планах ще принаймні п'ять таких польотів до МКС, які SpaceX має здійснити за контрактом з NASA.

"Батут працює"

Для космічної галузі, передусім американської, успіх попередньої - травневої - місії без перебільшення став історичною подією, адже тоді вперше людей у космос відправила приватна компанія.

Крім того, вперше за дев'ять років американці відправили на Міжнародну космічну станцію своїх астронавтів самостійно. З 2011-го США доводилося купувати місця на російських кораблях "Союз".

Автор фото, SpaceX

Автор фото, SpaceX

Як зазначає оглядач BBC з питань науки Джонатан Еймос, перша "робоча" відправка людей до МКС на кораблі Crew Dragon остаточно закріплює перехід на нову модель роботи.

Використання російських кораблів не лише било по міжнародному іміджу США як космічної держави, але й коштувало країні чималих грошей: останнім часом вартість відправки лише одного астронавта на "Союзі" сягала 90 млн доларів - це приблизно у чотири рази більше, ніж 10 років тому.

Автор фото, Getty Images

Послуги SpaceX значно дешевші - всього 55 млн доларів за місце.

У 2014 році, на тлі запровадження санкцій щодо Росії через анексію Криму, нинішній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пригрозив, що Росія може відмовитися від доставки американських астронавтів на МКС: "Пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута".

Відповіді на ці слова він дочекався шість років потому. "Батут працює", - пожартував засновник SpaceX Ілон Маск, коментуючи успішний запуск Crew Dragon навесні.