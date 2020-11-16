Голуба продали за рекордні $1,9 мільйона

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Дворічного бельгійського голуба для перегонів продали за $1,9 мільйона - це рекордна вартість для цих птахів в історії аукціонів.

Початкова ціна, з якої розпочиналися торги, становила трохи більше 200 доларів, але зрештою покупець із Китаю погодився заплатити за нього майже в 10 тисяч разів більше.

Проданий голуб на прізвисько Нью Кім є переможцем низки голубиних перегонів.

Курт Ван дер Ваувер, сім'я якого вирощувала голуба, каже, що він та його родичі шоковані фінальною сумою.

Попередній рекорд належав чотирирічному голубу Армандо, якого називали "Льюїсом Гемілтоном голубиних перегонів" (за аналогією із чемпіоном Формули-1). У 2019 році його так само придбав покупець із Китаю за майже 1,5 мільйона доларів.

Саме в Китаї голубині перегони є дуже популярними. В рамках цих змагань птахів відвозять за сотні кілометрів від голубника і випускають на волю. Виграє той голуб, який швидше за інших повернеться назад.

Водночас вважається, що в Бельгії розташовані найкращі розплідники голубів для перегонів. В країні близько 20 тисяч таких "голубиних ферм".