Ще один новообраний мер помер через Covid-19

Автор фото, Олександр Луговий / Facebook

Олександр Луговий, якого на місцевих виборах обрали мером Конотопа (Сумська область), помер від ускладнень, спричинених Covid-19. Йому було 53 роки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також народний депутат Ігор Молоток, який обирався до парламенту від цього округу.

"Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так", - написав депутат.

Нещодавно Олександр Луговий у своєму фейсбуці розповідав про перебіг хвороби: близько двох тижнів тому він писав, що стан його здоров'я стабілізувався і "вже наступного тижня" він планує повернутися до роботи.

"Дякувати Богу, все минулося. Все буде добре", - повідомляв він.

Автор фото, Олександр Луговий / Facebook

На виборах мера Конотопа пан Луговий балотувався як самовисуванець і зрештою набрав понад 37% голосів виборців, обійшовши усіх інших конкурентів - зокрема, чинного мера міста, "свободівця" Артема Семеніхіна, який отримав понад 31% підтримки.

Розрив між ними склав трохи більше однієї тисячі голосів.

Раніше стало відомо, що від ускладнень Covid-19 з життя пішов переобраний міський голова Новгород-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко.

Ще раніше через коронавірус помер мер Борисполя Анатолій Федорчук, який також лідирував на місцевих виборах.