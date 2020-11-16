Українець завоював титул найсильнішої людини планети

Українець Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини планети

Автор фото, The World's Strongest Man / Facebook

Українець Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях "The World's Strongest Man", які проходили у Брайдентоні, що в штаті Флорида. Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці конкурсу.

Таким чином Новіков повернув престижне звання до України вперше за 13 років - у 2004 та 2007 роках в змаганнях перемагав українець Василь Вірастюк.

Другу і третю сходинку цьогорічного конкурсу посіли британець Том Столтман і канадець Жан-Франсуа Карон.

Новіков також став наймолодшим переможцем конкурсу "The World's Strongest Man" з 1984 року - українському чемпіону зараз 24.

"Це неймовірно, - сказав він у розмові з журналістами видання USA Today, коментуючи свою перемогу. - Аби це зрозуміти, вам треба це відчути. Я не можу описати свої емоції".

Автор фото, The World's Strongest Man / Facebook

Наразі Олексій також має чотири титули "Найсильнішої людини України", які він здобував з 2016 по 2019 роки.

Щоправда, у 2020-му він поступився цим званням 25-річному львів'янину Павлу Кордіяці.

Також на рахунку Новікова - перемоги на турнірі Giant Live в Ірландії (2017) та Arnold Amateur World Championship (2018).

Цьогоріч він також брав участь в конкурсі Arnold Strongman Classic, де посів п'яте місце.

У два попередні роки титул найсильнішої людини планети здобували американець Мартінс Ліцис (2019) та ісландець Хафтор Бйорнссон (2018).

Автор фото, The World's Strongest Man / Facebook