Закрили тисячі закладів: поліція - про масштаби порушень карантину вихідного дня

Автор фото, Unian

Поліція розповіла про масштаби порушення карантину вихідного дня в Україні.

Як повідомили правоохоронці, у суботу та неділю 14 та 15 листопада їм довелося припинити роботу понад 2 400 закладів, які працювали попри заборону.

Зокрема йдеться про:

понад 1,5 тисячі магазинів

майже 800 кафе та ресторанів

20 спортивних залів

10 торговельно-розважальних центрів

майже 30 дискотек та нічних клубів

Як зазначив очільник Нацполіції Ігор Клименко, найбільше порушень зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну.

Це передусім Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Також, кажуть правоохоронці, багато порушників виявили в столиці та на Київщині.

В результаті поліція склала майже 2 тисячі адмінпротоколів та відрила 9 кримінальних справ.

"Якщо громадяни відверто ігнорують закон, то мають понести відповідне покарання", - наголосив глава Нацполіції".

Карантин, але не всюди

Постанова Кабміну про запровадження карантину вихідного дня передбачає, що у суботу та неділю, починаючи з 00.00 суботи до 00.00 понеділка роботу мають припинити всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, транспорту, заправок, СТО, ветеринарних аптек та пошти.

Заборонена натомість робота ТРЦ, кінотеатрів, фітнесцентрів та закладів культури. Ресторани й кафе можуть працювати лише "на виніс".

Такі правила діятимуть щовихідних принаймні до 30 листопада.

У МОЗ пояснювали, що такий підхід дозволить знизити темпи поширення коронавірусної інфекції в Україні, але водночас не вдарить по економіці так сильно, як "тотальний" карантин в режимі 7 днів на тиждень.

Проте влада багатьох регіонів таке рішення уряду сприйняла різко негативно, заявивши, що дотримуватися заборони не будуть.

Зокрема про наміри ігнорувати карантин вихідного дня заявляла влада Черкас, Львова, Тернополя, Житомира та Одеси.