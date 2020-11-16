На Азові масово загинула риба
У Молочному лимані на Азові масово загинула риба. Про це повідомляє Держрибагентство.
"Виявлено від 300 до 500 екземплярів загиблої азовської хамси", - повідомили у відомстві.
Замор виявив рибоохоронний патруль поблизу курортного селища Кирилівка Запорізької області.
Восени 2017 року у Молочному лимані також стався замор риби.
Тоді, за даними інспекторів, це відбулося через те, що водообмін між Азовським морем і лиманом не функціонував. Його русло занесло піском.
Працівники Приазовського природного парку, військові та рятувальники чистили канал і спорудили дамбу, яка надала можливість підняти рівень води в каналі для виходу риби в Азовське море.