Корабель Crew Dragon Ілона Маска успішно пристикувався до МКС

Автор фото, SpaceX

У вівторок вранці космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Стикування відбулося в автоматичному режимі, проте екіпаж корабля попросив затримати процедуру на кілька хвилин, щоб краще бачити стикувальний вузол МКС.

Політ до МКС тривав трохи понад добу. Crew Dragon пристикувався до станції, яка рухається по орбіті навколо Землі зі швидкістю понад 27 тисяч кілометрів на годину.

У момент стикування МКС перебувала над територією США.

Запуск корабля відбувся на космодромі на мисі Канаверал у Флориді у ніч з 15 на 16 листопада за київським часом. Це другий пілотований політ корабля, розробленого компанією SpaceX Ілона Маска.

На бору Crew Dragon перебували троє астронавтів NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також японський астронавт Соїчі Ногучі. Вони проведуть на станції шість місяців.

Четверо новоприбулих астронавтів приєдналися на МКС до росіян Сергія Рижикова та Сергія Кудя-Сверчкова.

Підпис до фото, Віктор Гловер - перший в історії МКС темношкірий астронавт, який прибув на станцію надовго

Після першого успішного запуску Crew Dragon керівників польоту і Ілона Маска привітав очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він висловив надію на подальшу співпрацю з американцями в космосі.

А Ілон Маск на пресконференції після того запуску сказав, що "батут працює". Багато хто побачив у цьому натяк на слова Рогозіна у 2014 році про те, що якщо Росія не стане доставляти астронавтів NASA на МКС, то американцям доведеться робити це за допомогою батута.