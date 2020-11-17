Туриста, чиє серце не билося 45 хвилин, повернули до життя

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 45-річний турист заблукав у горах і знепритомнів за низької температури. Вже у відділенні невідкладної допомоги його серце зупинилося на 45 хвилин

Мандрівник, який заблукав в національному парку в США за умов низької температури і знепритомнів, вижив, попри те, що його серце зупинилося на 45 хвилин.

45-річний Майкл Кнапінскі заблукав на минулих вихідних в національному парку Маунт-Рейнір.

Його знайшли і доставили гелікоптером в лікарню Сіетла, штат Вашингтон. Коли він прибув до лікарні, у нього ще був пульс, але потім його серце зупинилося.

"Він помер, коли перебував у відділенні невідкладної допомоги", - сказала докторка Дженель Бадулак газеті Seattle Times.

Медична бригада застосувала первинні реанімаційні дії щодо пацієнта і приєднала його до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Він перекачав кров з його тіла в апарат штучного кровообігу, який видаляв вуглекислий газ, а потім повертав кров назад.

Приблизно через 45 хвилин його серце знову забилося. Через два дні він прийшов до тями.

"Він плакав, і вони (родичі. - Ред.) плакали, і я майже впевнена, що трохи плакала, - сказала медсестра-травматолог Вітні Голен.

"Це було дійсно надзвичайно, побачити когось, з ким ми так багато працювали від початку до кінця, щоб він прийшов до тями за таких умов і так навдивовижу", - сказала вона.

Пан Кнапінскі, який досі одужує, розповів CBS, що почав піші прогулянки після подолання серйозної наркозалежності.

"Раніше я був дуже нездоровим, хворобливим чоловіком, і тому я зайнявся пішим туризмом, і це змінило мій спосіб життя", - сказав він, додавши, що медичний персонал зробив все можливе, щоб він не пішов з життя.

"Вони зробили грандіозну роботу, щоб зберегти мене живим", - сказав пацієнт.

Що відбувається з тілом в умовах морозу?

Філіпа Роксбі, кореспондентка BBC News з охорони здоров'я

Сильний холод може вбити, але в деяких рідкісних випадках він також може мати захисний вплив на організм.

Якщо серце зупиняється на довгий час за нормальної температури тіла, надії на виживання мало - через пошкодження мозку.

Але за низьких температур мозок і тіло можуть бути захищені холодом, тому що він зупиняє їх руйнування.

Були й інші приклади, коли дорослі і діти виживали після тривалого перебування в дуже низьких температурах.

Минулої зими, наприклад, лікарі повернули до життя жінку після того, як її серце зупинилося на шість годин під час прогулянки по холодних Піренейських горах.

Однак це трапляється дуже рідко - зазвичай навіть на холоді пошкодження мозку настає приблизно через годину.

Лікарі також використовують той же принцип для охолодження тіла новонароджених, щоб знизити ризик пошкодження мозку після важких пологів.