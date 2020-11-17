У Перу змінився третій президент за тиждень

Автор фото, EPA Підпис до фото, Франсіско Сагасті виконуватиме обов'язки тимчасового президента Перу до наступних виборів, які пройдуть навесні 2021 року

Конгрес Перу обрав 76-річного Франсіско Сагасті тимчасовим президентом - це вже третій очільник країни менш як за тиждень.

Політична криза розпочалася в Перу після того, як 9 листопада місцевий конгрес оголосив імпічмент президентові Мартіну Віскаррі.

Його звинуватили в отриманні відкатів на 640 тисяч доларів від будівельних підрядників у часи, коли він займав посаду губернатора провінції Мокегуа у 2011-2014 роках.

Після імпічменту повноваження тимчасового президента, згідно з конституцією, прийняв спікер парламенту Мануель Меріно.

Проте чисельні прихильники Віскарри, які виступають проти його відсторонення від влади і вважають звинувачення на його адресу безпідставними, вийшли на протести.

Експрезидент, який прийшов до влади у 2018 році під гаслом боротьби з корупцією, давно перебував у напружених відносинах із парламентом, але при цьому зберігає чималу популярність серед населення - особливо, серед прошарку освічених громадян з високими доходами.

Акції протесту проти імпічменту проходили переважно мирно, але під вечір завершилися сутичками з поліцією. Хто першим почав застосовувати силу, невідомо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Конгрес - зрадник батьківщини". Тисячі перуанців вийшли протестувати проти рішення депутатів

Протестувальники жбурляли в правоохоронців бруківку та петарди, ті відповідали сльозогінним газом і пластиковими кулями.

Не обійшлося без жертв: дев'ятеро учасників протестів потрапили до лікарень, а щонайменше двоє студентів - 22-ріний Жак Пінтадо і 24-річний Інті Сотело - померли.

Окрім того, близько сотні людей постраждали від травм та вдихання сльозогінного газу.

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У неділю, після підтвердження новин про жертв серед протестувальників, 12 із 18 міністрів та більшість депутатів виступили за негайну відставку тимчасового президента Мануеля Меріно.

Вже незабаром він виступив із телезверненням, де заявив про те, що йде з посади, і закликав народ до миру та спокою.

У понеділок конгрес проголосував за нового тимчасового президента - правоцентристського політика Франсіско Сагасті.

Він є представником єдиної партії, яка минулого тижня голосувала проти імпічменту Мартіна Віскарри.

Як очікується, Сагасті очолюватиме країну до виборів, які мають пройти навесні наступного року.