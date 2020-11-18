Перевозила людські голови літаком, щоб викрити серійного вбивцю

Підпис до фото, Професорка Блек згадує, наскільки нажаханою була стюардеса, коли пасажирка розповіла їй про вміст ручної поклажі

Судмедекспертка, професорка С'ю Блек розповіла, як одного разу вона перевезла дві людські голови у літаку з Італії в Шотландію.

Експертку попросили допомогти італійській поліції, яка розслідувала справу про серійного вбивцю 1990-х років.

Пані Блек сказала, що її перевели в бізнес-клас після того, як вона розповіла "абсолютно переляканій" стюардесі, що везе з собою.

Професорка Блек розповіла цю історію у програмі BBC "Великий шотландський книжковий клуб", обговорюючи свої мемуари - книгу "Написано на кістках", продовження книги "Все, що залишиться"

Вона сказала ведучому Даміану Барру, що її попросили привезти голови до Шотландії на процедуру, під час якої фотографію порівнюють з черепом, і на той час це не робили в Італії.

Вона зазначила, що однією з проблем при транспортуванні голів було те, що вони перебували у стані гниття.

"Чумна"

Судмедекспертка розповіла, що голови вирішили покласти у білі відра, які можна було запечатати.

"І щоб ми нікого не турбували в аеропорту, я мала перевозити їх у двох дуже дорогих дизайнерських сумках, щоб це не виглядало очевидно".

Професорці надали два листи англійською та італійською мовами з поясненням, що вона везе.

Пані Блек згадує реакцію стюардеси: "Я дала їй лист англійською, її охопив жах, але вона перевела мене в бізнес-клас, що, на мій погляд, було приємно".

"Але це було так, ніби вони обмотали мене колючим дротом, тому що вона повністю ігнорувала мене протягом усього польоту, ніби я була жертвою чуми", - згадує судмедекспертка.

В аеропорту Хітроу охоронець попросив відкрити сумки, і експертка надала йому докладний опис того, що він може знайти всередині.

"Він ніби трохи позеленів і сказав: "Ні, можете йти".

А під час подальшого польоту у Глазго пані Блек перевели у хвіст літака, а інших пасажирів перевели до бізнес-класу.

Врешті-решт, ця подорож була результативною - італійця Джанфранко Стеваніна засудили за вбивство 6 жінок у 1993-1994 роках.