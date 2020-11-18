Перевозила людські голови літаком, щоб викрити серійного вбивцю
Судмедекспертка, професорка С'ю Блек розповіла, як одного разу вона перевезла дві людські голови у літаку з Італії в Шотландію.
Експертку попросили допомогти італійській поліції, яка розслідувала справу про серійного вбивцю 1990-х років.
Пані Блек сказала, що її перевели в бізнес-клас після того, як вона розповіла "абсолютно переляканій" стюардесі, що везе з собою.
Професорка Блек розповіла цю історію у програмі BBC "Великий шотландський книжковий клуб", обговорюючи свої мемуари - книгу "Написано на кістках", продовження книги "Все, що залишиться"
Вона сказала ведучому Даміану Барру, що її попросили привезти голови до Шотландії на процедуру, під час якої фотографію порівнюють з черепом, і на той час це не робили в Італії.
Вона зазначила, що однією з проблем при транспортуванні голів було те, що вони перебували у стані гниття.
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"Чумна"
Судмедекспертка розповіла, що голови вирішили покласти у білі відра, які можна було запечатати.
"І щоб ми нікого не турбували в аеропорту, я мала перевозити їх у двох дуже дорогих дизайнерських сумках, щоб це не виглядало очевидно".
Професорці надали два листи англійською та італійською мовами з поясненням, що вона везе.
Пані Блек згадує реакцію стюардеси: "Я дала їй лист англійською, її охопив жах, але вона перевела мене в бізнес-клас, що, на мій погляд, було приємно".
"Але це було так, ніби вони обмотали мене колючим дротом, тому що вона повністю ігнорувала мене протягом усього польоту, ніби я була жертвою чуми", - згадує судмедекспертка.
В аеропорту Хітроу охоронець попросив відкрити сумки, і експертка надала йому докладний опис того, що він може знайти всередині.
"Він ніби трохи позеленів і сказав: "Ні, можете йти".
А під час подальшого польоту у Глазго пані Блек перевели у хвіст літака, а інших пасажирів перевели до бізнес-класу.
Врешті-решт, ця подорож була результативною - італійця Джанфранко Стеваніна засудили за вбивство 6 жінок у 1993-1994 роках.