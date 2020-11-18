Історики хочуть відтворити запахи ( і сморід) минулого. Як саме?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виконати нелегке завдання історикам допоможуть старовинні книжки та штучний інтелект

Чим пахне Європа? Ні, не теперішня, а Європа минулих чотирьох сторіч з її першим тютюном, нечистотами, які виливали прямо під ноги перехожим, з бійнями та рибними ринками, з мешканцями, які не милися місяцями, з ароматом парфумів принцес і королів, з присмаком металу перших парових машин, вихлопами перших двигунів внутрішнього згоряння ...

Замість того, щоб вгадувати, вчені в рамках нового проєкту "Єврозапах" ( "Odeuropa") з бюджетом 3 млн євро вирішили скористатися послугами штучного інтелекту і на основі літературних джерел відтворити в лабораторних умовах запахи минулого, з XVI і до початку XX сторіччя.

З отриманих запахів вони планують створити свого роду бібліотеку, послугами якої зможуть користуватися музеї, які розміщують експозиції на історичні теми.

Це необхідно, щоб відвідувачі змогли з головою зануритися в атмосферу цікавого їм часу.

"Коли починаєш вивчати друковані тексти, що з'явилися в Європі починаючи з 1500 року, то знаходиш безліч описів запахів: від запахів, пов'язаних з богослужінням, таких як ладан, і до запаху тютюну", - каже один з учасників проєкту, автор книги "Запах Англії XVIII століття" доктор Вільям Таллет.

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"Запах відіграє важливу роль у нашому повсякденному житті, але він супроводжував і всі зміни, які привели до становлення сучасної Європи, - пояснює науковець. - Колонізація, урбанізація, індустріалізація, націоналізм, комерціалізація, - майже всі ці історичні процеси супроводжувалися власними запахами і асоціювалися з ними".

Чим більше запахів ми дізнаємося, чим краще розуміємо їх, тим більш барвистим стає світ навколо нас, впевнений вчений.

Першим кроком проєкту, розрахованого на три роки, стане розробка програми, здатної виокремлювати описи запахів з історичних текстів на семи європейських мовах, а також виявляти об'єкти на ілюстраціях і картинах, які специфічно пахнуть.

Ця інформація стане основою інтернет-енциклопедії європейських запахів разом з описом низки специфічних ароматів, а також емоцій і місць, які асоціювалися з певними запахами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У сучасних музеях є багато елементів побуту, а от запахів минулого не вистачає. На фото - музей вікінгів у Норвегії

Водночас можна буде дізнатися і про професії, у яких запахи грали важливу роль, наприклад про медицину.

Як пояснює доктор Таллет, для медиків минулого запах розмарину, наприклад, був пов'язаний зовсім не з кулінарією, - ним оберігалися від чуми. А ароматичні солі 200 років тому використовували не для любителів спа, а для жінок, схильних непритомніти.

Те ж саме стосується і тютюну. "Цей товар, що з'явився в Європі в XVI столітті, спочатку розглядався як екзотика, але дуже швидко перетворився на повсякденний запах багатьох європейських міст, - розповідає Таллет, - а до XVIII сторіччя люди вже бурхливо скаржилися на нестерпний запах тютюну в театрах".

Але сьогодні, через заборону на куріння в громадських місцях, ця пам'ять вже почала зникати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Музей вікінгів Йорвік вже пропонує відвідувачам відчути запах поселення Х сторіччя

Власне, ідея використовувати запах для відтворення історичної атмосфери минулого не є новою. Музей вікінгів Йорвік у Йорку славиться тим, що там можна на повні груди (у кого вистачить сміливості) вдихнути сморід поселення Х сторіччя. І, судячи з відгуків відвідувачів, це незабутнє враження.

Втім, за словами Таллета, запах минулого зовсім не обов'язково має бути неприємним.

"Зазвичай якщо в музеях і згадується запах, то це запах вбиральні або диму, ми ж хочемо дати відчути не тільки огидний сморід, але й пахощі європейського минулого", - підкреслює він.