100 тисяч ексбойскаутів США звинуватили організацію в педофілії

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100 тисяч колишніх бойскаутів подали позов проти організації "Бойскаути Америки", звинувативши її співробітників у педофілії.

Адвокати позивачів називають це найбільшим скандалом, пов'язаним із сексуальними домаганнями, в історії США.

Про факти сексуальних домагань у молодіжній організації стало відомо у 2012 році, коли видання Los Angeles Times опублікувало внутрішні документи, які розкривають деталі зловживань, що тривали упродовж десятиліть.

У "Бойскаутах Америки" є понад 2 мільйони членів - дітей та підлітків віком від 5 до 21 року. Близько мільйона дорослих працюють там вожатими та радниками на добровільних засадах.

Проте останнім часом чисельність організації, яка існує вже понад 100 років і стала прикладом для аналогічних структур в багатьох країнах, стрімко падає - у порівнянні з попередніми десятиліттями.

Минулого року адвокат жертв домагань Том Коснофф, заявляв, що "Бойскаути Америки" - це "найбільша педофільська мережа на Землі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Організації "Бойскаути Америки" вже понад 100 років, її заснували ще у 1910-му

У лютому цього року "Бойскаути Америки" подали позов про банкрутство - це механізм, який дозволяє призупинити розгляд усіх позовів проти них. В організації тоді заявили, що роблять це, аби зібрати гроші на компенсації жертвам сексуального насильства.

На той момент позивалися проти них близько 800 людей.

Зараз, коли претензії на адресу організації висловили ще більше людей, інший юрист, Пол Мозес у розмові з BBC сказав, що скаутинг створював ідеальні умови для педофілів.

"Хлопчики складали присягу на вірність, вони були далеко від батьків, посеред пустелі", - каже він.

"Бойскаути Америки", своєю чергою, вже неодноразово публікували вибачення на адресу жертв насильства і заявляли, що збирають кошти для виплати компенсацій.

"Бойскаути Америки" серйозно непокояться про всіх жертв насильства і щиро вибачаються перед кожним, хто постраждав під час заходів і походів скаутів. Ми обурені тим, що окремі люди користувалися нашим програмами, що завдати шкоди невинним дітям", - заявляв керівник організації Роджер Мосбі.

"Ми розуміємо, що неможливо змінити трагічні події, які вже сталися, і страждання жертв - але процес банкрутства зі створенням спеціального трасту дозволить виплатити достойну компенсацію усім постраждалим", - запевняв Мосбі на початку року.