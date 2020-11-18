За добу через Covid-19 в Україні померло 256 людей

Автор фото, Unian

В Україні за минулу добу, 17 листопада, через ускладнення, пов'язані із коронавірусною інфекцією, померли 256 людей - це рекордний показник за час пандемії.

За той же день захворювання підтвердили у 12 496 людей. Водночас 8 096 пацієнтів упродовж доби одужали.

Таким чином загалом за час пандемії в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 570 153 людей. З них 259 079 людей одужали, а 10 112 - померли.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Києві (1 213), а також у Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Загалом найбільше хворих із весни зафіксували у Києві (53 855), Харківській (49 067) Львівській (38 577) та Одеській областях (34 806).

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