Вирішальний матч Україна-Швейцарія скасували через Covid-19 в українців

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Збірна України з футболу не змогла зіграти останній матч елітної групи А4 Ліги націй зі Швейцарією через масове зараження українських гравців коронавірусом. Матч заборонив головний лікар кантону Люцерн, де мали грати команди.

Про це повідомила Українська асоціація футболу. Матч мав відбутись сьогодні у Швейцарії о 21.45 за Києвом.

Рішення щодо подальшої долі матчу ухвалить УЄФА. Його можуть або перенести, або зарахувати перемогу чи поразку одній з команд.

Федерація футболу Швейцарії повідомила, що українську команду відправляють на карантин.

Повторне зараження

17 листопада стало відомо про позитивний результат тесту гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Як і раніше інфікованих Макаренка, Соболя та Різника їх помістили на ізоляцію.

Кривцов та Мораес нещодавно вже хворіли на Covid-19 й у них мали б вже бути антитіла.

Як повідомила пресслужба збірної, УЄФА зважала на цей факт і допускала Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців з позитивним тестом у командних подіях.

Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишалось предметом перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

Долю матчу вирішила передматчева нарада представників збірних, УЄФА та місцевої влади. Проте, за правилами УЄФА, специфіка норм місцевої влади - це проблема збірної-господаря.

Лікарі кантону заборонили проводити матч і далі вирішувати цю ситуацію має вже УЄФА.

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Шанси України

До останнього туру збірна України посідала третє місце після Німеччини та Іспанії з 6 очками, а замикала таблицю Швейцарія з 3 пунктами.

Остання команда групи покидає елітний дивізіон.

Через кращу різницю забитих та пропущених голів швейцарці у разі перемоги обходять Україну, а українців влаштовувала б навіть нічия.

Через виявлення коронавірусу у низки гравців команди українці мали великі кадрові проблеми під час турніру.

Попри це, команда Андрія Шевченка вдома перемогла Швейцарію у вересні та Іспанію 13 жовтня.

Натомість двічі програли німцям, та один раз Іспанії на виїзді.

Ліга націй є новим турніром для національних збірних у Європі. Україна раніше пробилась в елітний дивізіон - групу А.

Переможці цих груп мають додатковий шанс отримати путівку на чемпіонат Європи з футболу.

Збірна України вже пробилась туди напряму через відбірковий турнір, але через епідемію його перенесли з 2020 на 2021 рік.