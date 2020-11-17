Радіостанція передчасно "поховала" королеву, Пеле, Клінта Іствуда та Бріджит Бардо

Автор фото, PA Media

Французька радіостанція вибачилася за те, що опублікувала некрологи багатьох видатних живих людей, включно з королевою Великої Британії.

Серед інших у списку померлих, який передчасно опублікували на сайті Radio France Internationale, були Клінт Іствуд, Пеле та Бріджит Бардо.

До публікації призвела "технічна проблема", повідомляє RFI.

"Ми просимо вибачення у людей, які постраждали, і тих, хто слідкує за нами і довіряє нам", - додав мовник.

Телерадіоорганізації та засоби масової інформації часто готують некрологи, щоб мати змогу негайно опублікувати їх, коли оголошують про смерть.

Радіо повідомило, що проблема сталася у момент, коли RFI переміщував свій сайт до іншої системи управління контентом.

У заяві вказали, що "близько ста" чернеток статей опублікували помилково - не лише на його власному вебсайті, але й на партнерських сайтах, включно з Google та Yahoo.

"Величезна помилка"

77-річний французький бізнесмен Берні Тапі, який входив до списку людей, щодо яких RFI опублікувало повідомлення про смерть, щонайменше двічі стикався з такою ситуацією. Раніше некролог на нього помилково публікували інші видання.

Серед інших відомих людей, яких "поховали" через помилку, були лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, колишній президент США Джиммі Картер та кубинський керівник Рауль Кастро.

Наразі ніхто з них не помер. RFI заявила, що "мобілізує всі сили для виправлення цієї величезної помилки".