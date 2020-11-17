У Києві пішов перший сніг, влада готується до ожеледі на дорогах

У Києві ввечері 17 листопада пішов перший цієї осені сніг, а міська влада вже готується до заторів та ожеледі на дорогах.

"Місто готується зустріти перший сніг, що синоптики прогнозують у Києві вже сьогодні", - написав мер міста Віталій Кличко.

Він додав, що сотні одиниць техніки вийдуть на прибирання міста, якщо снігопад буде тривалим і ускладнюватиме рух в місті.

Автор фото, ВВС

При цьому дорожники вже обробляють мости і шляхопроводи протиожеледними засобами.

Наразі в Києві вже один градус морозу і синоптики прогнозують на ніч його посилення, що сприятиме виникненню ожеледі.