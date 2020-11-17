Помер український режисер Роман Віктюк

Автор фото, УНІАН

У Москві на 85-році життя помер відомий український режисер Роман Віктюк. Про це повідомили у його театрі.

"17 листопада 2020 року на 85-му році від нас пішов наш Майстер - великий, неперевершений режисер, учитель, геній, брила, чарівник, який, здавалося б, повинен бути жити вічно", - йдеться у заяві театру Віктюка.

Наразі про причину смерті не повідомляють. Проте наприкінці жовтня стало відомо про його госпіталізацію з коронавірусом.

"Я - український режисер!"

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові ще за влади Речі Посполитої.

Після закінчення школи у Львові він поїхав вчитись до Державного інституту театрального мистецтва в Москві.

У 1956 році він повернувся до України та працював у Львові та Києві. Поступово захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР.

У 1991 році Роман Віктюк створив театр свого імені в Москві, в якому він виступав головним режисером і художнім керівником.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Роман Віктюк та Ада Роговцева

Йому дали звання народний артист України в 2006 році. Народного артиста Росії йому дали в 2009 році.

Віктюк мав багато проєктів в Україні, хоча постійно жив у Росії.

В інтерв'ю ВВС 2006 року він заявив, що навіть в період тоталітаризму ніколи не готував вистав, які б "обслуговували систему".

Тоді він також позитивно оцінив "Помаранчеву революцію", називаючи її "духовним спалахом". Він казав, що був вражений світлом і аурою людей, які вийшли на вулиці. Наголошував, що є українським режисером.

Автор фото, УНІАН

"Коли я раніше бував у Нью-Йорку і казав, що я - український режисер, то це не вражало. Російський режисер і все. Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

В інтерв'ю виданню "Гордон" в 2014 році, оцінюючи ситуацію на Донбасі, він закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається.

"Хочу мешканцям Донбасу сказати одне: ви живете поза Богом, ви його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, заплющіть очі та побудьте у тиші. Без зла, без насильства, без вбивств. В цій тиші, можливо, у вашій душі щось відбудеться. Має відбутись, якщо ви українці", - заявив Віктюк.

"Але якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді залиште Україну у спокої", - додав він.