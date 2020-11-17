Shazam назвав пісні, які шукали найчастіше в історії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Sia, Ed Sheeran та Tones And I

Хіт Dance Monkey 2019 року зірки австралійської попмузики Tones And I найчастіше за всі часи шукали у програмі розпізнавання пісень Shazam.

Понад 200 мільйонів людей щомісяця використовують додаток Shazam для ідентифікації пісень, які вони чули, але не знають назви.

Dance Monkey, який співачка написала про свій досвід вуличної гри заради грошей в Байрон-Бей, шукали через Shazam 33,6 мільйона разів.

Друге місце посів хіт Lilly Wood & The Prick 2014 року Prayer In C.

Замикає трійку Let Her Go від Passenger 2013 року.

Tones And I - це сценічне ім'я співачки-композиторки Тоні Ватсон.

Наприкінці минулого року Dance Monkey 11 тижнів була першим номером у Великій Британії та очолила хіт-парад у 29 інших країнах.

Вона також тримає рекорд пісні, яку найчастіше шукали за один день.

Пісні, які шукали через Shazam найчастіше

Підпис до фото, Джерело - Shazam

Як працює Shazam?

Технологія Shazam аналізує унікальний звуковий відбиток пісні й поєднує звук, який ви надсилаєте через телефон, з музикою у своїй базі даних.

Коли її запустили у 2002 році, програму називали 2580 - це номер телефону, який користувачі набирали для доступу до послуги.

На той час у базі даних був один мільйон пісень, а обробка запиту користувача займала 15 секунд. Відповідь отримували через надсилання результатів текстовим повідомленням.

Сьогодні перевірка десятків мільйонів пісень може зайняти лише дві секунди, і ми можемо шукати ремікси, фоновий шум та версії каверів.

Компанія вперше отримала прибуток у 2016 році, а через рік її продали Apple за 400 мільйонів доларів.