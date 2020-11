Shazam назвав пісні, які шукали найчастіше в історії

Sia, Ed Sheeran та Tones And I

Хіт Dance Monkey 2019 року зірки австралійської попмузики Tones And I найчастіше за всі часи шукали у програмі розпізнавання пісень Shazam.

Друге місце посів хіт Lilly Wood & The Prick 2014 року Prayer In C.