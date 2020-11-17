Росія пускає з молотка відібрану в України кримську "Масандру"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Найвідоміша будівля "Масандри" в Криму

Влада анексованого Росією Криму виставила на продаж усе майно і 100% акцій найвідомішого виробника вина півострова та України - "Масандру".

Сайт продажів державного майна Росії вказує, що 100% та все майно виробничого аграрного об'єднання "Масандра" виставили на продаж за 5,3 мільярда рублів (майже 2 мільярди гривень).

Аукціон має відбутись 8 грудня о 18 годині вечора.

Росія забрала в України "Масандру" після анексії Криму в 2014 році.

Український державний концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" був всесвітньо відомим українським виробником вин з понад 100-річною історією.

"Масандру" заснував у 1894 році князь Лев Голіцин.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Карта розташування об'єктів Національного виробничого аграрного об’єднання ”Массандра” до анексії

Концерн включав у себе великий виноробний завод і дев'ять виноградарських господарств.

Виноградні плантації підприємства розкидались на вузькій прибережній смузі Південного берега Криму - від селища Форос на заході до міста Судак на сході. Їх протяжність складала 180 км.

"Масандра" особливо цінна тисячами гектарів землі біля моря на південному березі Криму.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Площа виноградників складала 4060 га, а середньорічний валовий збір винограду - 18 тисяч тонн.

Після проголошення незалежності України "Масандра" була під особливою увагою керівництва країни, там часто бував президент Леонід Кучма.

Керівництво України не дозволяло приватизацію земель "Масандри".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Унікальні колекції

Після анексії "Масандра" не може продавати свої вина за кордоном, адже потрапила під міжнародні санкції. Україна зберегла за собою право продавати вино під брендом "Масандра".

З часу анексії траплялись випадки, коли вина "Масандри" намагались привозити на виставки як російський продукт. У 2017 році поліція Італії через це арештовували продукцію виробника.

У 2015 році українська прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно директора "Масандри" Яніни Павленко, яка самовільно відкрила 240-річну пляшку вина для Володимира Путіна і Сильвіо Берлусконі.

Автор фото, УНІАН

Вони пили рідкісне колекційне вино у виноробному комбінаті "Масандра", відомому однією з найбільших у світі колекцій вин. Вона має особливе значення для України й занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннеса.