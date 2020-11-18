Виконавець ролі Рона Візлі встановив новий рекорд Instagram
Британський актор Руперт Ґрінт, найбільш відомий за роллю Рона Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера, встановив новий рекорд Instagram за швидкістю набору мільйона підписників.
Акаунту Ґрінта вдалося досягти цієї позначки всього за 4 години і 1 хвилину.
Попередній рекорд належав Серу Девіду Аттенборо - всесвітньо відомому автору документальних фільмів про природу. Йому на те, щоб набрати мільйон підписників, знадобилося на 43 хвилини більше.
У своїй першій публікації Руперт Ґрінт пожартував, що "спізнився всього на 10 років", маючи на увазі запізнілу реєстрацію в популярній соцмережі.
Першим фото, яке виклав 32-річний актор, став його знімок зі своєю шестимісячною донькою.
Відтоді минуло вже близько тижня - наразі у Ґрінта вже понад 3,3 мільйона підписників.
Рекордсмени Instagram із набору 1 млн підписників
- Руперт Ґрінт - 4 години 1 хвилина (листопад 2020)
- Девід Аттенборо - 4 години 44 хвилини (вересень 2020)
- Дженніфер Еністон - 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019)
- Принц Гаррі і Меган Маркл - 5 годин 45 хвилин (квітень 2019)
- Кан Даніель (корейська попзірка) - 11 годин 36 хвилин (січень 2019)