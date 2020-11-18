Виконавець ролі Рона Візлі встановив новий рекорд Instagram

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Британський актор Руперт Ґрінт, найбільш відомий за роллю Рона Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера, встановив новий рекорд Instagram за швидкістю набору мільйона підписників.

Акаунту Ґрінта вдалося досягти цієї позначки всього за 4 години і 1 хвилину.

Попередній рекорд належав Серу Девіду Аттенборо - всесвітньо відомому автору документальних фільмів про природу. Йому на те, щоб набрати мільйон підписників, знадобилося на 43 хвилини більше.

У своїй першій публікації Руперт Ґрінт пожартував, що "спізнився всього на 10 років", маючи на увазі запізнілу реєстрацію в популярній соцмережі.

Першим фото, яке виклав 32-річний актор, став його знімок зі своєю шестимісячною донькою.

Відтоді минуло вже близько тижня - наразі у Ґрінта вже понад 3,3 мільйона підписників.

Рекордсмени Instagram із набору 1 млн підписників

Руперт Ґрінт - 4 години 1 хвилина (листопад 2020)

Девід Аттенборо - 4 години 44 хвилини (вересень 2020)

Дженніфер Еністон - 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019)

Принц Гаррі і Меган Маркл - 5 годин 45 хвилин (квітень 2019)

Кан Даніель (корейська попзірка) - 11 годин 36 хвилин (січень 2019)