Чим небезпечна дешева електроніка з інтернет-магазинів

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Як з'ясували організації, що займаються захистом прав споживачів, на таких онлайн-платформах як Amazon та eBay подекуди продаються надзвичайно небезпечні товари. Як правило, вони приваблюють покупців дуже низькою ціною.

Приводом для занепокоєння став ноутбук, який загорівся після того, як в ньому замінили оригінальний акумулятор на новий, куплений на Amazon. Саме після цього благодійна організація Electrical Safety First попередила про небезпеку придбання електротоварів у мережі.

ESF повідомила про виявлення деяких надзвичайно небезпечних товарів, виставлених на продаж на Amazon, eBay та Wish, і тепер хоче, щоб влада розробила законодавство, яке б регулювало такі продажі.

"Було близько 22:30, я була на кухні й саме збиралася вивести на прогулянку двох своїх собак. Ноутбук у цей час лежав на столі", - розповідає Рейчел Кент, яка купила той самий акумулятор у продавця на Amazon.

"І тут пролунав тріск і вибух. Я в паніці вибігла разом із собаками в садок і вже звідти з жахом спостерігала, як у ноутбуці знову щось хлопнуло, він загорівся, і полум'я побігло по столу".

Рейчел викликала пожежників і вогонь незабаром загасили.

"На щастя, діти в цей момент були в бабусі, але якби вони були вдома, то пожежа відрізала б мене від них, і про це навіть думати страшно", - зізнається жінка. - Потім мені повідомили, що причиною всього був акумулятор, який я купила".

Навіть дитячі іграшки

Виконавчий директор ESF Леслі Радд не сумнівається, що подібні покупки в інтернеті напередодні Різдва робить чимало людей.

"Ми наполегливо рекомендуємо всім, хто купує електроприлади, робити це в магазинах або на сайтах відомих виробників чи відомих продавців, а не в третіх осіб, що торгують в інтернеті", - каже Радд.

"Під час розслідування ми виявили доволі небезпечні товари. А неякісні чи підробні речі іноді дуже непросто виявити, особливо якщо у вас бракує досвіду".

З Раддом погоджується голова відділу захисту прав споживачів компанії Which, яка займається тестуванням і порівнянням широкого спектра товарів і послуг.

"Which постійно виявляє багато небезпечних товарів, які продаються в інтернет-магазинах, зокрема тих, які купуються як різдвяні подарунки, - наприклад прикраси для ялинки і дитячі іграшки", - каже Девіс.

"Враховуючи, що цієї зими люди як ніколи розраховують на покупки в інтернеті, онлайн-продавців варто було б юридично зобов'язати нести відповідальність за безпеку продукції, якою вони торгують. І не допустити, щоб небезпечні товари опинилися вдома у людей на Різдво".