Курс біткоїна досяг трирічного максимуму

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Курс біткоїна перетнув позначку в 17 тисяч доларів, досягнувши трирічного максимуму - востаннє такий курс був у грудні 2017-го - незадовго до різкого падіння.

У середу, 18 листопада, біткоїн зріс більш як на 7% і тепер коштує $17 891.

З початку року зростання вартості цієї криптовалюти складає вже 146%.

Збільшення вартості біткоїна пов'язують із тим, що інвестори кинулися вкладати гроші в криптовалюту на тлі волатильності на світових фондових ринках через пандемію коронавірусу.

Історичний максимум вартості - 20 тисяч доларів - біткоїн встановив у грудні 2017 року. Тоді криптовалюта всього за три місяці подорожчала на 850%.

Згодом почалося різке падіння, яке тривало до початку 2018 року. Відтоді вартість біткоїна встигла впасти до $3 200, але згодом знову почала зростати.

Наразі біткоїну залишається зрости на 8%, аби оновити історичний максимум.

Деякі аналітики припускають, що вартість активу найближчим часом зростатиме й надалі.

В умовах волатильності фондових ринків інвестори зазвичай вкладають гроші в активи, які вважаються більш безпечними - приміром, у золото. Останнім часом частина інвесторів стали схожим чином розглядати і криптовалюти.

Водночас інші аналітики все ще застерігають від того, щоб розглядати криптовалюти як "безпечну гавань" для збереження чи примноження коштів.

Приміром, Шейн Олівер із інвестиційної компанії AMP Capital у надійність біткоїна не вірить.

"У мене набагато більше впевненості в тому, що із часом свою вартість краще збереже банкнота в 50 доларів, аніж біткоїн, який підстрибує, як іграшка йо-йо".