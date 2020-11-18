Вакцина Pfizer ефективна на 94% для літніх людей

Автор фото, Getty Images

Для людей за 65 років ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BionTech, складає 94%.

Про це свідчать нові попередні дані про випробування препарату, який наразі перебуває на третій стадії клінічних досліджень.

Із нової оприлюдненої інформації слідує, що вакцина показує себе добре, коли йдеться про людей будь-якого віку та раси.

Ці висновки ґрунтуються на дослідженні, в якому беруть участь 41 тисяча людей з різних країн.

Розробники кажуть, що вже найближчим часом подаватимуть заявку на отримання дозволу використовувати вакцину в США.

Про успіхи у створенні цієї вакцини Pfizer і BionTech заявили минулого тижня - за попередніми даними, вона забезпечує 90-відсотковий захист від Covid-19.

Це означає, що з кожних 100 людей, які пройдуть вакцинацію, у 90 виробиться стійкий імунітет. Іншими словами, щеплення знижує ризик інфекції приблизно в 10 разів.

Трохи згодом із оптимістичними заявами також виступили розробники російської вакцини "Спутник V" (за попередніми даними, вона ефективна на 92%) і американської компанії Moderna (за попередніми даними, вона ефективна на 95%).

У кожної із них є свої переваги та недоліки - детальніше про порівняння препаратів можна почитати тут.

Pfizer вже заявляла, що готова поставити 50 мільйонів доз вакцини вже до Нового року. Цього вистачить на 25 мільйонів людей, оскільки для вакцинації кожного потрібно зробити два уколи - з різницею в три тижні.