Мільярд на тести та електронний запис. Як уряд обіцяє рятувати українців від коронавірусу

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Україна хоче закупити 6 млн експрес-тестів вартістю 1 млрд гривень, повідомив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль.

"Часто наводять приклад Словаччини, яка провела загальне тестування. Так от - 6 млн це в чотири рази більше, ніж було використано в Словаччині", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги.

Ще 900 млн гривень піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей.

Уряд також обіцяє кошти на створення мобільних госпіталів.

"Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі варіанти", - додав прем'єр.

Цифрові обмеження

Кабмін планує й цифрові інструменти для боротьби з пандемією.

Наприклад, обіцяють можливість електронного запису на ПЛР-тест. Також посилять контроль за самоізоляцією через додаток "Вдома".

Ще хочуть запровадити національну систему QR-кодів, "яка сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з людиною, яка захворіла".

Як саме працюватимуть ці нововведення та коли їх запровадять, прем'єр не уточнив.