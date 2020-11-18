Унікального білого жирафа рятують від браконьєрів. Усіх його родичів вбили

Автор фото, ISHAQBINI HIROLA COMMUNITY CONSERVANCY

Єдиному відомому в світі білому жирафу, який живе в заповіднику на північному сході Кенії, поставили електронну мітку, щоб вберегти його від браконьєрів.

Тепер сигнал від мітки буде надходити на супутник, і рейнджери зможуть відстежувати його пересування в режимі реального часу.

Цей жираф-самець не альбінос, він народився з рідкісним генетичним розладом - лейкізмом, в результаті якого шкіра втратила свій пігмент.

Після того, як в березні браконьєри вбили двох родичів цього жирафа - самицю та її семимісячне дитинча, які також мали білу шкіру, він, судячи з усього, залишився єдиним у світі білим жирафом.

У природоохоронній некомерційній організації Ishaqbini Hirola, яка займається моніторингом тварин в цьому районі, повідомили, що пристрій для відстежування прикріпили 8 листопада до одного з оссіконів (так називаються ріжки жирафа).

Як кажуть представники цієї організації, пристрій буде раз на годину оновлювати дані про місцеперебування жирафа, що допоможе рейнджерам захистити від браконьєрів цю унікальну тварину.

Білих жирафів вперше помітили в Кенії в березні 2016 року. За два місяці після того, як їх бачили в сусідній Танзанії.

За рік в кенійському заповіднику в окрузі Гарісса зробили перші фотографії білої самиці жирафа з дитинчам.

Автор фото, ISHAQBINI HIROLA COMMUNITY CONSERVANCY

Жирафи - найвищі тварини на землі, вони живуть в 15 африканських країнах і, на жаль, є об'єктом полювання браконьєрів через шкури і м'ясо.

За даними Африканського фонду дикої природи (AWF), за останні 30 років популяція жирафів скоротилася на 40% через незаконне полювання та вилов.

Зараз, за підрахунками природоохоронних організацій, в дикій природі в усьому світі залишається 68293 жирафи.