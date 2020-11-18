Коли буде вакцина від Covid-19?
Компанії Pfizer та Moderna заявили, що їхні вакцини мають ефективність понад 90%. Те саме стверджують і розробники російської вакцини.
Незабаром і науковці з Оксфордського університету мають оприлюднити їхні результати.
Ліків від Covid-19 досі не існує, тому на майбутні вакцини людство покладає величезні надії.
Науковці з усього світу почали розробку вакцин на початку 2020 року і зараз їхні продукти проходять останню - третю стадію клінічних випробувань.
То коли ж вакцина буде готова? І хто отримає її першим? Пояснює кореспондентка ВВС з науки Лора Фостер.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.