Коли буде вакцина від Covid-19?

Компанії Pfizer та Moderna заявили, що їхні вакцини мають ефективність понад 90%. Те саме стверджують і розробники російської вакцини.

Незабаром і науковці з Оксфордського університету мають оприлюднити їхні результати.

Ліків від Covid-19 досі не існує, тому на майбутні вакцини людство покладає величезні надії.

Науковці з усього світу почали розробку вакцин на початку 2020 року і зараз їхні продукти проходять останню - третю стадію клінічних випробувань.

То коли ж вакцина буде готова? І хто отримає її першим? Пояснює кореспондентка ВВС з науки Лора Фостер.