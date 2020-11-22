Львів, Дніпро та ще дев'ять міст обирають мерів: хто в них фаворит

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Львівська ратуша - один із символів місцевого самоврядування України

22 листопада в одинадцяти великих містах України відбувається другий тур мерських виборів. Виборчі дільниці відкрились о 8 годині ранку, а зачиняться о 20.00.

Міських голів обиратимуть у Дніпрі, Львові, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі та Дрогобичі.

Там 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів і перемогти в першому турі.

Зібрали для вас інформацію про кандидатів та про те, хто з них має найбільші шанси перемогти.

Через складнощі з підрахунком голосів проведення другого туру суттєво розтягнулось. У певних містах його провели 15 листопада, а десь, як у Чернівцях та Кривому Розі, голосування буде аж 29 листопада та 6 грудня.

Автор фото, УНІАН

Львів

Чи не найбільша інтрига 22 листопада у Львові, де, за даними останніх опитувань, кандидати йшли ніс в ніс.

Тут розгорілось справжнє політичне протистояння ЄС Петра Порошенка та мера Львова Андрія Садового від "Самопомочі".

Це протистояння тягнеться ще з часів президентства Петра Порошенка, коли губернатор області Олег Синютка та мер Садовий неабияк воювали через сміттєву кризу.

У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Проте перед другим туром кандидатуру Синютки підтримав третій призер виборів - Руслан Кошулинський від "Свободи", який мав 10%.

До міськради Львова ЄС завів 26 депутатів з 64 й має залучити ще 7 депутатів для більшості.

"Самопоміч" матиме 17 місць, Голос - 8, "Варта" - 7, а "Свобода" - 6.

Автор фото, Пресслужба Бориса Філатова Підпис до фото, Борис Філатов

Дніпро

Чинний мер Дніпра від партії "Пропозиція" був близький до перемоги в першому турі й вважається фаворитом.

25 жовтня Борис Філатов отримав 46%, а місцевий політик Загід Краснов з "Громадської сили" - 13%.

За пана Краснова агітували голосувати соратники Ігоря Коломойського.

До міської ради Дніпра найбільше набрала "Пропозиція" - 22 місця з 64.

ОПЗЖ отримала 13 мандатів, "Слуга народу" - 9, "Громадська сила" - 8, ЄС - 7, Блок Вілкула - 5.

Черкаси

У другому турі за посаду мера Черкас змагається нинішній керівник від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко та кандидат з IT-бізнесу від "Голосу" Віктор Євпак.

Чинний мер має суттєву перевагу після першого туру - 37% проти 19%. Проте і пан Євпак зберігає шанси, адже його підтримали кандидати від ЄС та "Слуги народу", які разом набрали майже 20%.

У міській раді "За майбутнє" матиме 8 депутатів з 42.

"Слуга народу" також матиме 8 депутатів, ЄС - 7, "Голос" - 6, "Черкащани" - 5, ОПЗЖ - 4 і "Батьківщина" - 4.

Рівне

У Рівному також зберігається інтрига й мало хто береться спрогнозувати переможця.

У першому турі підприємець зі сфери будівництва Віктор Шакарзян з проєкту "Рівне разом" набрав 19%, а другим прийшов ректор протестантської богословської академії від ЄС Олександр Третяк - 16%.

Шакарзяна відкрито підтримав кандидат від "Свободи" з 8%, а Третяка - від "Голосу" з 5%.

У міськраді ЄС матиме найбільше мандатів - 10 із 42.

"Рівне разом" матиме - 7, "Слуга народу" - 7, "Батьківщина" - 5, "Голос" 5, "Свобода" - 4, "За майбутнє" - 4.

Полтава

У другому турі за крісло мера Полтави борються колишній мер міста Олександр Мамай від "За майбутнє" (30%) та бізнесмен-забудовник Сергій Іващенко від "Слуги народу" (17%).

У міській раді найбільше матиме "За майбутнє" - 10 місць з 42.

"Слуга народу" має 9, рідне місто - 6, ЄС - 6, ОПЗЖ - 4, партія Сергія Капліна - 4, "Свобода" - 3.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Сенкевич змагається проти родича Дмитра Разумкова

Миколаїв

У Миколаєві за крісло мера сперечаються чинний міський голова від "Пропозиції" Олександр Сенкевич з 39% та Владислав Чайка від ОПЗЖ - 29%.

Пана Сенкевича називають фаворитом перегонів, проте гарні шанси має і кандидат від проросійської партії пан Чайка. Він є сином колишнього мера міста Володимира Чайки, який керував тут з 2000 по 2013 роки.

Владислав Чайка є братом дружини спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

У міській раді найбільше голосів матиме ОПЗЖ - 17 з 54.

"Пропозиція" отримала 14 місць, "Слуга народу" - 9, ЄС - 5, "Партія Шарія" - 5, "Наш край" - 4.

Ужгород

В Ужгороді у другому турі змагаються чинний мер-самовисуванець Богдан Андріїв - 25%, а також представник "Слуги народу" Віктор Щадей - 17%.

У міській раді найбільше матиме "Батьківщина" - 8 депутатів з 38.

"Слуга народу" має 7, ОПЗЖ - 6, ЄС - 6, "Рідне Закарпаття" - 6 та "Партія твого міста" - 5.

Слов'янськ

На Донбасі 22 листопада мешканці Слов'янська обиратимуть між кандидатом від ОПЗЖ Павлом Придворовим, який керує місцевим машинобудівним заводом, та чинним мером Вадимом Ляхом від "Опозиційного блоку".

Обидва у першому турі набрали по майже 30% й пан Придворов випередив опонента менше ніж на 1%.

Відома співпрацею з бойовиками Гіркіна у 2014 році Неля Штепа, яка посіла третє місце, підтримала кандидатуру від партії Віктора Медведчука.

ОПЗЖ має у міськраді 14 місць з 38, а решту поділили "Опозиційний блок", "Слуга народу", "Партія миру та розвитку", "Наш край" та ЄС.

Нікополь

У Нікополі на Дніпропетровщині у другому турі змагаються кандидат від "За майбутнє" Олександр Саюк (22%) та від "Слуги народу" Руслан Олійник (18%).

У міській раді найбільше депутатів матиме "Слуга народу".

Дрогобич

У Дрогобичі на Львівщині фаворитом є міський голова-самовисуванець Тарас Кучма, який у першому турі мав 41,5%. Він є медиком, який в 2014 році пішов добровольцем на фронт і врешті став начальником медичної служби батальйону Кульчицького.

На другому місці самовисуванець-підприємець Андрій Веселий з 26%.

У міській раді найбільше місць отримали ЄС, УДАР, Самопоміч та Свобода.

Бердянськ

У приморському Бердянську за посаду мера змагається колишній керівник Запорізької області, ексмер міста Валерій Баранов від "За майбутнє" та підприємець Олександр Свідло від ОПЗЖ.

У першому турі Свідло набрав 34%, а Баранов 30%.

ОПЗЖ у міській раді матиме 15 депутатів з 38.

До ради також пройшли "Слуга народу", "Опозиційний блок", "Наш край" і ЄС.