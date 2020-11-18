Скільки українців отримають безкоштовну вакцину від COVID-19

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Україна безкоштовно отримає вакцини від коронавірусної хвороби для 20% населення.

Про це з посиланням на глобальний механізм COVAX повідомив у Facebook головний державний санлікар Віктор Ляшко.

"Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року коштом фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн", - написав Ляшко.

Зокрема, йдеться також про вакцину Moderna (США), яка показала 95% ефективності у попередженні COVID-19, йдеться у повідомленні.

Ляшко також наголосив, що імунізацію планують проводити також коштом державного бюджету України.

Які є вакцини?

Вже три розробники коронавірусних вакцин, які перебувають на останній стадії клінічних випробувань, виступили з оптимістичними заявами про неймовірну ефективність своїх препаратів.

Зокрема, йдеться про вакцину компаній Pfizer/BioNTech. За попередніми даними клінічних випробувань, їхня вакцина забезпечує 90-відсотковий захист від Covid-19.

Про розробку вакцини повідомила і компанія Moderna. За попередніми даними, ефективність ще вища - 94,5%.