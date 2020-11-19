Covid-19 змінив рейтинг найдорожчих міст. Азія поступилася Європі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Париж нині - одне з найдорожчих міст світу

До першої трійки увійшли Париж, Цюрих та Гонконг, які набрали однакову кількість балів. Проте Гонконг не змінив свій індекс, а Париж і Цюрих додали по 4 бали.

У попередні роки серед лідерів рейтингу було більше азійських, а не європейських міст.

Рейтинг найдорожчих міст вже понад 30 років укладає Economist Intelligence Unit (EIU), аналітичний підрозділ журналу Economist.

Загалом, Африка, Америка та Східна Європа стали доступнішими за цінами, а от життя у Західній Європі дорожчає.

До першої десятки списку, крім Парижа і Цюриха, увійшли також Женева та Копенгаген.

Натомість у багатьох азійських мегаполісах життя подешевшало, проте це не є загальною тенденцією для регіону.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гонконг зберіг за собою чільне місце попри протести та політичну ситуацію, що стрімко змінюється

За даними аналітиків Economist, ціни в Сингапурі різко впали через масовий відтік працівників-іноземців, пов'язаний із пандемію.

"Азійські міста традиційно домінували у рейтингу впродовж останніх років, але цього разу пандемію внесла свої корективи", - пояснила Упасана Дутт, голова проєкту аналітичного підрозділу Economist.

Проте багато китайських міст навпаки піднялися у рейтингу, оскільки торговельна війна між США та Китаєм призвела до росту цін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діловий район Сингапура, який залишили багато іноземних фахівців

Найстрімкіший ривок вгору за дорожнечею здійснив Тегеран - одразу на 27 позицій. Це сталося через накладені на Іран санкції, більшість товарів там подорожчали.

А от Бангкок відкотився на 20 позицій і тепер посідає 46 місце. Так само на 20 позицій нижче опинилася і Москва, - тепер вона на 106 місці.

Серед найдешевших для життя міст - Дамаск, Каракас, Ташкент та Алмати.

Рейтинг Economist призначений для експатів - іноземних фахівців, які тривалий час працюють у тій чи іншій країні. Дані рейтингу дозволяють компаніям підрахувати вартість компенсацій та соціальних пакетів для своїх співробітників, які працюють за кордоном.

Найдорожчі міста світу за версією Economist у 2020 році:

1. Париж

1. Гонконг

1. Цюрих

4. Сингапур

5. Осака

5. Тель-Авив

7. Нью-Йорк

7. Женева

9. Лос-Анджелес

9. Копенгаген

Що дорожчає?

Експерти Economist порівнювали ціни на 138 найпоширеніших товарів у 130 містах світу за вересень цього року.

Загалом автори рейтингу звертають увагу, що ціни на товари першої необхідності є більш стійкими, а от ціни на те, без чого можна й обійтися, змінилися. Дефіцит туалетного паперу та макаронів, що стався на початку пандемії, і досі впливає на ціну цих товарів, хоч вони вже цілком доступні.

На ціноутворення також вплинули складності із транспортуванням під час пандемії.

Різко зросли ціни на комп'ютери. Із десяти категорій споживчих товарів ціни на тютюн та товари, пов'язані із відпочинком, зросли найбільше. А от ціни на одяг - впали.