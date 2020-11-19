"Симпатичність просто зашкалює" . У Нью-Йорку зі встановленої ялинки врятували сову

Автор фото, Ravensbeard Wildlife Center

Сич провів у дорозі три дні - разом із ялинкою, яку доправили до Нью-Йорка, щоб встановити біля центру Рокфеллера.

Ялинку в цьому місці встановлюють з 1933 року. Багато хто вважає саме цю ялинку головною під час новорічних свят у США, вона фігурує у багатьох різдвяних фільмах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рокфеллерівська ялинка - справжній симовол Різдва для американців

Цього року разом із деревом до Нью-Йорка потрапила і сова.

Її знайшли робітники, які перевозили ялинку, що цього разу прибула із Оніоти, штат Нью-Йорк.

"Це просто як готова історія для кіно", - заявила директорка центру дикої природи Елен Каліш, якій довелося піклуватися про птаха у великому місті.

Сича, звістно ж, назвали Рокфеллером.

Пані Каліш та її команда відгодовують птаха рідкими поживними сумішами та мишами, - всі три дні у дорозі йому не було чого їсти.

"Дивовижно, як його не розплющило деревом", - каже Елен Каліш.

Крім того, його перевірили ветеринари, які навіть зробили йому ренгтен, аби переконатися, що в нього нічого не пошкоджено.

"Зараз він дуже замислений та обережний. Очі великі і насторожені, - каже пані Каліш. - Але симпатичність просто зашкалює".

Автор фото, Ravensbeard Wildlife Center

Попри мініатюрність Рокфеллера, він є дорослим волохоногим північноамериканським сичем. Проте цей вид сов є найменшим за розмірами на північному сході США. Елен Каліш каже, що зазвичай вони бувають не більше 17-21 см на зріст.

"Це дуже цікавий вид, - розповідає експерт з охорони довкілля. - Їх нелегко помітити, хіба що ви спеціально шукаєте. Дехто з них на зиму відлітає на Південь, але є й такі, що залишаються".

Щойно сумнівів у тому, що Рокфеллер почувається добре не буде, Елен Каліш та її команда відпустять птаха на волю.

Автор фото, Ravensbeard Wildlife Center

У США живуть близько двох мільйонів сичів. І навіть якщо Рокфеллер не повернеться назад до Оніоти, йому буде де і з ким жити.

"Кожного року вони паруються з новим партнером, а потім кожен продовжує своє житя", - каже пані Каліш.

Вона твердить, що ця історія із порятунком Рокфеллера може здатися дрібною, але у такий рік як 2020 "її треба було розповісти".

Тож мандрьоха-Рокфеллер додав трохи позитиву, коли цього року встановлювали головну ялинку Нью-Йорка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рокфеллерівську ялинку мають прикрасити у наступні тижні

Хоча у соцмережах дехто вже встиг висміяти цю 23-метрову ялинку, назвавши її трохи "лисуватою". Втім, навіть критики погодилися, що для такого року і така згодиться.