Музей революції гідності обшукали. Що сталося

Автор фото, maidanmuseum.org

Як повідомив Національний музей революції гідності у Facebook, правоохоронці прийшли до них саме під проведення конференції "Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів".

Водночас директор музею Ігор Пошивайло на своїй сторінці у Facebook повідомив і про обшук у нього вдома.

"Думав відкривати міжнародний науковий форум "Революція Гідності: на шляху до історії". Але о 7 ранку увірвалися до квартири з обшуком слідчі поліції та СБУ з обшуком", - написав він.

"На заувагу слідчим - у нас же не 1930-ті роки, ухмилочка - 30-ті, 30-ті...", - написав про враження від візиту правоохоронців Ігор Пошивайло.

"Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національний музей Революції Гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію по фінансово-господарській діяльності", - також додав директор музею.

У СБУ ВВС News Україна повідомили, що їхні співробітники здійснюють лише "оперативний супровід" слідчих дій за справою, порушеною Національною поліцією.

Автор фото, maidanmuseum.org

Із фото, оприлюднених у соцмережах, видно, що обшук провадять співробітники Слідчого управління з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

Суто господарська справа?

Слідчі дії провадять в рамках досудового розслідування справи за звинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем, повідомили у поліції Києва.

Санкцію на обшуки дав Голосіївський районний суд Києва.

За повідомленням, слідчі дії провадять не лише у Музеї революції гідності, але й в компанії, що є генеральним підрядником з будівництва музею, та "за місцями проживання відповідних службових осіб".

Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво музею генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не почалося.

"Наприкінці 2018 року Національним Меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музеєм Революції Гідності укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об'єкті не виконуються".

Крім того, слідчі твердять, що при тому, що будівництва немає, на рахунку генпідрядика залишилося трохи менше 10 млн грн:

"Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об'єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень".

Йдеться також і про інші фінансові порушення.