Що українці думають про карантин вихідного дня і штрафи. Опитування

Автор фото, Unian

Майже половина українців (48%) вважають оптимальними карантинні заходи, запроваджені владою.

Водночас 24% переконані, що обмеження є занадто м'якими, 11% - занадто жорсткими. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

75% респондентів також вважають, що штрафи за перебування у громадських місцях і транспорті без масок - правильний крок. Водночас 24% - проти цього.

Закон про запровадження штрафів вже підписав Володимир Зеленський - він передбачає, що людині, яка перебуває без маски у громадському місці, може загрожувати штраф від 170 до 255 грн.

У ставленні до "карантину вихідного дня", який уряд запровадив минулого тижня, думки українців розділилися: половина опитаних його підтримують, стільки ж проти.

При цьому лише 35% вірять, що він приведе до зменшення темпів коронавірусу.

Трохи більше - 55% - вважають, що покращити ситуацію із захворюваністю може жорсткий карантин. Але за його фактичне запровадження виступають лише 36% опитаних, тоді як 61% - проти такого кроку.

83% опитаних запевняють, що часто одягають захисну маску, 14% - що роблять це лише інколи або рідко, 3% - майже ніколи. Руки часто дезінфікують 70% українців, 23% - роблять це лише час від часу.

Автор фото, Unian

Окрім того, більшість українців вважають за потрібне направити кошти зі спецфонду для боротьби з коронавірусом на пов'язані із захворюванням потреби - засоби захисту для лікарів, ліки, обладнання для лікарень і доплати медикам.

Але водночас майже половина опитаних (48%) не проти того, що гроші з цього спецфонду йшли на будівництво доріг.

Саме за нецільове використання коштів, виділених для боротьби з коронавірусом, владу останнім часом критикують.

Довіра до політиків

Тим часом рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, 51% - не довіряють. При цьому лише 35% задоволені його діяльністю в боротьбі з пандемією, 60% - ні.

На другій сходинці в рейтингу - голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Йому довіряють або скоріше довіряють 32% українців. 36%, навпаки, не довіряють, ще 26% кажуть, що взагалі не знають такого політика.

Юлії Тимошенко довіряють 25%, тоді як 72% - ні. Юрію Бойку 24% довіряють, 52% - не довіряють. Натомість рейтинг довіри до Петра Порошенку складає 23%, 74% експрезиденту не довіряють.

Опитування проводилося з 15 по 17 листопада, в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка не перевищує 1,8%.