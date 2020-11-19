Чого хоче кішка. Чи розкаже про це додаток для розпізнавання нявкання

Крістіна Крiддл

BBC

Автор фото, MeowTalk/Akvelon

Інженер Хав'єр Санчес, який брав участь у розробці голосового помічника Алекса компанії Amazon, створив додаток для смартфонів, який "перекладає" котяче нявкання людською мовою.

Програма MeowTalk слухає звуки, які видають тварини, та намагається розпізнати їхнє значення.

Господар кішки, який вже добре знає її поведінку і бажання, може допомогти штучному інтелекту, взявши участь у створенні бази даних нявкання.

Поки що додаток обмежується 13 котячими фразами, як-от "Нагодуй мене", "Я злий/зла" та "Відчепись від мене". За даними наукових досліджень, тварини не мають однієї зрозумілої їм всім мови. Кожен звук, який видає кожна окрема тварина, унікальний, у кожної кішки - своє нявкання.

Тому додаток не містить загальної бази, він налаштовується індивідуально для кожного користувача. Програма записує звуки тварини та індексує їх, щоби штучний інтелект зміг краще сприймати її голос. Розуміння вашого домашнього улюбленця ставатиме кращим із використанням програми.

За словами Санчеса, в майбутньому розробники сподіваються створити розумний нашийник для кішок, який зможе миттєво перекладати й озвучувати їхнє нявкання людської мовою.

"Мені здається, це насамперед важливо тепер, тому що через необхідність дотримуватися соціальної дистанції людям доводиться проводити досить багато часу вдома зі своєю другою половиною - кішкою", - каже Санчес.

"Програма дозволить господарям спілкуватися зі своїми кішками або принаймні розуміти їхні бажання, але найголовніше - знаходити з ними спільну мову", - додає він.

Додаток доступний у Google Play Store та App Store.

Неоднозначні відгуки

Програма була випущена не так давно, й не всі відгуки користувачів позитивні. Дехто скаржиться на помилки.

"Це вже починає нервувати. Щойно я завантажив додаток і навіть не встиг ним скористатися, як почало з'являтися повідомлення про те, що не підключений Wi-Fi", - написав один із користувачів.

"У 90% випадків я отримував переклад "Я закохана", - написав інший користувач.

Автор фото, MeowTalk/Akvelon Підпис до фото, Кореспондентка BBC випробувала додаток на своїй кішці Баффі

"Мені дуже приємно думати, що мої коти так сильно мене люблять, але одного разу був випадок, коли вони огризались і сичали, але й тоді додаток стверджував, що вони демонструють любов", - додав він.

Але є і позитивні відгуки. Середня оцінка програми в Google Play Store - 4,3 бали.

"Кумедний додаток, якщо не ставитися до нього надто серйозно. Хто знає, може бути, з часом він насправді навчиться розпізнавати нявкання моєї кішки у будь-якій ситуації. Надія на це є", - написав користувач.

"Цікава концепція. Вона мені сподобалася, тому що моя кішка весь час щось говорить", - йдеться в іншому коментарі.

"Тільки з розважальною метою"

"У багатьох випадках кішки й справді намагаються спілкуватися з людьми, і більшість господарів зможуть їм відповісти", - розповіла фахівчиня з котячого поведінки із благодійної організації The Animals Charity Джульєтт Джонс.

Вона зазначила, що намагаючись зрозуміти свою тварину за допомогою програми, господар може неправильно інтерпретувати нявкання улюбленця.

"Можуть виникнути неточності, через що господар не зрозуміє, чого насправді від нього хоче кішка. Це може нашкодити тварині, її власнику та їхнім стосункам - наприклад, якщо кішка муркоче, це не обов'язково означає, що вона щаслива і спокійна. Котяче муркотiння може привертати увагу або повідомляти про дискомфорт. Але наразі додаток слід використовувати тільки у розважальних цілях", - зазначила Джонс.

"Напевно, ми ніколи не зможемо перетворити котяче нявкання на людські слова, - розповіла фахівчиня з котячої поведінки Аніта Келсі. - Ми лише можемо трохи розважитися думками про те, що можемо їх зрозуміти з нашої людської точки зору. Додаток здається цікавим, і немає нічого поганого у тому, щоби погратися зі своєю кішкою".

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