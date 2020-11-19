Що думають про Україну та її майбутнє французи, німці, поляки та італійці

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Опитування у чотирьох великих країнах ЄС продемонструвало, що меншість європейців готові зараз підтримати повноправне членство України в ЄС, але 55% вважають участь України в ЄС можливою

У мешканців великих країн ЄС Україна переважно асоціюється з війною, бідністю та іммігрантами. Про це свідчать результати опитування, проведеного у вересні 2020 року соціологічним агентством Kantar Profiles Division для Центру "Нова Європа" серед чотирьох тисяч респондентів з Франції, Німеччини, Італії та Польщі віком від 18 років.

Дослідники відзначають, що більшість опитаних мають з Україною негативні асоціації, лише серед італійців домінували нейтральні або позитивні асоціації.

Опитування також показало, що хоча наразі меншість опитаних з чотирьох країн ЄС готові підтримати повноправне членство України в ЄС, 55% вважають таке членство можливим.

З чим в європейців асоціюється Україна

Опитаних з Франції, Німеччини, Італії, Польщі просили назвати три основні асоціації з Україною. У 12% опитаних - це війна/конфлікт з Росією, у 10,8% - бідність та безробіття, у 10,3% - імміграція та сезонні робітники.

У Центрі "Нова Європа" порівняли результати опитування зі схожим опитуванням, яке проводи у 2015 році.

За словами дослідників, за п'ять років з 49% до 12% зменшилася кількість людей, у яких Україна асоціюється з війною. Водночас різко зросла асоціація з імміграцією.

"У 2015 році кількість таких асоціацій була незначною. У 2020 році це третя за популярністю асоціація з Україною (імміграція - Ред.). Це свідчить про зростання тенденції міграції з України для пошуку кращої роботи в ЄС", - відзначають в центрі "Нова Європа".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За п'ять років в європейців різко зросла асоціація України з імміграцією

Також у 9,1% Україна досі асоціюється з Росією. Як зазначають у Центрі "Нова Європа", це вдвічі менше, ніж було під час опитування у 2015 році.

Негативні асоціації під час цьогорічного опитування домінували. Окрім вищезгаданих, для 5,5% опитаних Україна - це безлад та нестабільність, 4,6% - корупція, 2,5% - диктаторська або авторитарна держава, 2,1% - Чорнобиль, 1,9% - погані відносини з Польщею та різанина поляків на Волині, 1,7%- небезпека.

Втім, у певної частини європейців Україна викликає захоплення. У 3,9% опитаних є асоціація з культурою та історією, 2,6% - з житницею, 2,5% - з чудовою їжею, у 2,2% - з красивою країною, 1,7% - з прагненням до незалежності.

Серед нейтральних згадок: 4,7% опитаних асоціюють Україну з Києвом, а 2,5% - зі Львовом, 5,5% - зі Східною Європою, 2,2% - з Європою загалом.

Асоціації України з певними людьми були слабкими: 1,6% опитаних згадали про братів Кличків, 1,4% - про Путіна і 1,1% - про Бандеру. І лише 9 з 4000 (0,02%) респондентів згадали про президента Зеленського.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брати Кличко серед відомих людей викликають найбільшу асоціацію з Україною в європейців

"23,6% респондентів взагалі не мають асоціацій з Україною. Це також швидше позитивна новина, оскільки таких людей можна інформувати про Україну та сприяти створенню у них приємних згадок про країну", - вважають у Центрі "Нова Європа".

Італійці на позитиві

Провідні асоціації відрізняються в залежності від країни.

Наприклад, у Польщі у 25,8% опитаних домінувала асоціація з іммігрантами і у 25% - з бідністю.

У Німеччині 47,8% респондентів асоціювали Україну з війною, вторгненням до Криму та Росією.

У Франції 15,5% асоціювали Україну з Росією, а 13,1% з війною.

"Італійці - серед тих, хто має найбільш позитивне ставлення до України. Серед десятки найпопулярніших асоціацій є лише одна частково негативна (іммігранти/безробіття), тоді як решта або нейтральні, наприклад газ/енергетичні ресурси, політика, або позитивні, такі як культура/історія та українські друзі", - зазначають в Центрі "Нова Європа".

Загалом для 11,4% італійців Україна асоціюється з торгово-економічними відносинами, для 11,3% - з імміграцією, для 7,9% - з друзями або родичами-українцями, для 6,6% - з газом і для 5,5% - з туризмом.

Що європейці думають про членство України в ЄС та НАТО

Згідно з результатами опитування, лише 16% опитаних у чотирьох країнах підтримують повноправне членство України в ЄС, 20,1% вважають, що Україна має бути близьким партнером, інтегрованим з ЄС на кшталт Норвегії. Ця країна не є членом ЄС, але бере участь у спільному ринку та Шенгенській зоні.

Натомість 26% опитаних хочуть розвитку відносин ЄС з Україною як зі звичайною сусідньою країною, 20,8% хочуть залишити співпрацю на поточному рівні, і 17% виступають лише за економічні відносини без політичної підтримки.

Водночас, у відповідь на питання "Як ви вважаєте, членом якої з організацій Україна може стати?", 55% опитаних у чотирьох країнах відповіли, що Україна все ж може стати членом ЄС, 38% - НАТО.

При цьому найбільше вважають можливим членство України в ЄС опитані з Польщі (69,5%) та Італії (61,6%), найменше - німці (47%) та французи (42,2%). Щодо НАТО можливим членство України вважає меншість опитаних в усіх країнах - у Франції таких 39,9%, у Польщі - 33,3%, у Німеччині та Італії - по 31,3%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наразі лише меншість французів, німців, італійців та поляків готові підтримати повноправне членство України в ЄС

У Німеччині повноправне членство України в ЄС підтримують найменше - лише 11%. Ще 21,9% німців підтримують певну форму інтеграції України з ЄС. 28% німців виступають за те, щоб залишити співпрацю на поточному рівні і 19,1% вважають, що відносини з Україною мають бути як зі звичайним сусідом.

У Франції 13,8% опитаних підтримали повноправне членство України в ЄС, і 19,8% - певну форму інтеграції. 29,6% вважають, що відносини мають будуватися як зі звичайною країною.

В Італії 18,6% опитаних підтримали участь України в ЄС як повноправного члена, ще 17,7% готові підтримати певну форму інтеграції. 24,8% воліють розвивати відносини як зі звичайною сусідньою країною, 17,4% - лише економічні відносини без політичної підтримки.

У Польщі 21,2% опитаних вважають, що Україні треба надати повноправне членство в ЄС, ще 21% хочуть, щоб вона мала певну форму інтеграції в ЄС. Водночас понад 30% виступають за відносини з Україною як зі звичайним сусідом.

Італійці, німці та поляки вважають, що Україні для членства в ЄС потрібно, перш за все, побороти корупцію та покращити економіку. Французи віддали пріоритет боротьбі з корупцією та відновленню територіальної цілісності.

Як європейці готові підтримати Україну у конфлікті з Росією?

Найпопулярнішою відповіддю щодо підтримки України проти російської агресії (21,5%) є продовження санкцій ЄС щодо Росії.

Найменш популярною — надання озброєнь, відзначають у Центрі "Нова Європа".