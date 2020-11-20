Іріней Сербський: через Covid-19 вперше помер патріарх православної церкви

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Патріарх Іріней, очільник Сербської православної церкви, помер від ускладнень Covid-19.

Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич.

У серпні йому виповнилося 90 років.

Ще два предстоятеля помісних православних церков світу наразі перебувають у лікарні з коронавірусом - керівники Грецької та Албанської церков, які лікуються в одному госпіталі в Афінах.

Про хворобу Ірінея стало відомо на початку листопада, тоді ж патріарха поклали до лікарні.

Він перебував у важкому стані, підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Кілька днів тому з'явилися повідомлення, що йому стало краще, але вже 19 листопада стан Ірінея різко погіршився.

19 листопада сербські ЗМІ написали про смерть патріарха, проте офіційно церква це заперечила.

Відомо, що патріарха лікувала група російських лікарів.

Іріней не підтримував проголошення автокефалії Православної церкви України.

Сербську православну церкву він очолив у 2010-му.

Патріарх Іриней (Гаврилович) народився 28 серпня 1930 року в селі Видова, в хрещенні отримав ім'я Мирослав.

У 1951 році закінчив духовну семінарію в Призрені. Потім закінчив богословський факультет Белградського університету та аспірантуру при богословському факультеті Афінського університету. Після закінчення університету служив в югославської армії.