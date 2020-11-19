Військових звинуватили у вбивствах людей для посвяти у спецназ

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У ході розслідування, яке проводили збройні сили Австралії, були виявлені докази того, що військові елітного підрозділу австралійського спецназу SAS незаконно вбили 39 людей під час війни в Афганістані.

Вбивства могли організовувати, зокрема, для так званої посвяти в солдати, коли новачки мають проходити "хрещення кров'ю".

За даними розслідування, військові SAS займалися вбивствами у 2009-2013 роках. Йдеться про 23 підтверджених випадки, в яких брали участь 25 нинішніх і колишніх військовослужбовців (безпосередньо або як пособники).

Розслідування, якими керував генерал-майор юстиції Пол Бреретон, тривало чотири роки - за цей час встигли допитати понад 400 свідків ймовірних злочинів.

В результаті слідство виявило докази того, що:

Військові, які лише починали відбувати службу, отримували вказівку вбити свого першого афганця - ця практика відома як blooding (можна перекласти як "хрещення кров'ю").

Після вбивств біля тіл жертв залишали зброю та інші предмети, аби приховати мотиви злочину.

Окрім того, у двох випадках були виявлені свідчення жорстокого поводження з ув'язненими, що також є військовим злочином.

Серед жертв, за даними розслідування, були "військовополонені, селяни та цивільні".

При цьому слідство не виявило провини старших офіцерів. Усі злочини здійснювалися і замовчувалися на рівні, не вищому командира патруля.

Не випадковість

Зазначені епізоди не можна віднести до тих, які сталися через випадковість чи "бойовий запал", заявив журналістам командувач Сил оборони Австралії генерал Ангус Кемпбелл.

За його словами, велику тривогу викликає той факт, що в якийсь момент військові спецназу почали самостійно вирішувати, що є законним, а що ні.

Автори звіту пов'язали злочини солдатів і молодших командирів із "войовничим духом", який культивують більш досвідчені бійці елітних підрозділів.

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"Як зазначено у звіті, ця хибна і викривлена культура віталася і насаджувалася деякими досвідченими, авторитетними та впливовими сержантами та їх призначенцями", - додає генерал Ангус Кемпбелл.

Документ містить мало подробиць, але в ньому йдеться, що в низці випадків старші товариші наказували новачкам вбити людину задля того, щоб пройти "хрещення кров'ю".

"Командири взводів змушували або заохочували молодих солдатів вбивати полонених для "першої крові". Такі дії розглядалися як елемент виховання та ініціації новачків і це, звісно, дуже тривожно", - заявила BBC незалежна експертка Саманта Кромповец, яка проводила власне розслідування.

Реакція

Представник президента Афганістану Ашрафа Гані повідомив, що австралійський прем'єр зателефонував афганському лідеру, щоб висловити жаль через те, що сталося. Він також запевнив його, що винні мають понести покарання.

Міністерство закордонних справ Афганістану назвало факти, викладені у звіті, "такими, за які не можна пробачити", але водночас заявило, що сама публікація документу - це "важливий крок до перемоги правосуддя".

Афганська комісія з прав людини також позитивно оцінила публікація звіту, але зазначила, що в ньому бракує достатніх доказів для покарання винних. Там також закликали виплатити родинам постраждалих "адекватну компенсацію".

Незадовго до публікації звіту прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон попередив співвітчизників, що їм доведеться вислухати "важку правду".

"Це стосується ситуації в армії, контексту, правил, культури і командування. І не можна виправити щось одне, не чіпаючи все інше", - додав він.