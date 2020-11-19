Уряд обрав ескіз Великого герба України

Автор фото, Олександр Ткаченко / Facebook

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Найкращою визнали роботу Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

"Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб", - зазначив пан Ткаченко.

Найкращий ескіз обирало журі, до якого входили фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства.

Очолював журі Андрій Гречило, який так само, як і переможець конкурсу, є співавтором Малого герба України.

Усього в конкурсі брали участь 112 робіт-претендентів.

Автор фото, Олександр Ткаченко / Facebook

Для затвердження ескізу як Великого герба це рішення ще має ухвалити парламент.

Наразі Великого герба в України немає - за 29 років незалежності його так і не змогли затвердити.

Нинішня спроба буде четвертою. Востаннє уряд затверджував проєкт Великого державного герба в 2009 році, проте тоді його не підтримала Верховна Рада.

Перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

Розмови щодо необхідності увалення Великого герба давно викликають суперечки: чимало фахівців та політиків вважають, що єдиним гербом варто лишити тризуб.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Останнім часом в Офісі президента використовували проєкт Великого герба, який переміг у конкурсі 1996 року