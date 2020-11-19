Макрон висунув ультиматум мусульманським лідерам Франції
Президент Франції Еммануель Макрон висунув ультиматум місцевим мусульманським лідерам, давши їм 15 днів на те, щоб вони ухвалили "хартію республіканських цінностей". Цей крок є частиною боротьби із радикальним ісламізмом в країні.
У хартії, зміст якої президент вже обговорив із Французькою радою мусульманської віри (CFCM), має бути пункт про те, що іслам є релігією, а не політичним рухом.
Також у документі обов'язково має згадуватися заборона на втручання інших країн в діяльність мусульманських груп у Франції.
Макрон вже зустрівся із лідерами CFCM у Єлисейському палаці та обговорив із ними зміст зобов'язань, які вони мають взяти на себе.
Ті, з-поміж іншого, погодилися створити у Франції Національну раду імамів (імам - голова мусульманської громади, духовний лідер - Ред.). Цей орган видаватиме імамам офіційну акредитацію, яка в разі порушення етичного кодексу зможе бути відкликана.
Над текстом хартії разом із CFCM працюватиме міністерство внутрішніх справ Франції.
"Побачимо, хто її підпише, а хто ні", - сказав президент.
Окрім того, Макрон анонсував і подальші заходи боротьби з "ісламістським сепаратизмом" у Франції.
Йдеться, зокрема, про ухвалення закону, спрямованого на запобігання радикалізації мусульманського населення країни.
Згідно з законом, ухвалення якого, втім, лише попереду, кожній дитині буде присвоєно ідентифікаційний номер - його будуть використовувати, аби перевіряти чи дитина регулярно відвідує школу. Батькам, які порушуватимуть закон, загрожує до шести місяців тюрми і великі штрафи.
Очікується, що фінальний текст законопроєкту уряд розгляне у грудні.
Макрон перейшов до жорсткої риторики та кроків у боротьбі із поширенням радикального ісламізму після того, як за місяць в країні сталося одразу три ісламістських напади - зокрема, обезголовлення вчителя, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда під час обговорення теми свободи слова.
"Ми маємо врятувати своїх дітей від лап ісламістів", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, говорячи про боротьбу із радикальним ісламом.
Такі заяви, які останнім часом лунають з боку представників французької влади, викликали хвилю критики з боку мусульманського населення - як у самій Франції, так і в інших країнах.