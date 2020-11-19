Макрон висунув ультиматум мусульманським лідерам Франції

Автор фото, EPA

Президент Франції Еммануель Макрон висунув ультиматум місцевим мусульманським лідерам, давши їм 15 днів на те, щоб вони ухвалили "хартію республіканських цінностей". Цей крок є частиною боротьби із радикальним ісламізмом в країні.

У хартії, зміст якої президент вже обговорив із Французькою радою мусульманської віри (CFCM), має бути пункт про те, що іслам є релігією, а не політичним рухом.

Також у документі обов'язково має згадуватися заборона на втручання інших країн в діяльність мусульманських груп у Франції.

Макрон вже зустрівся із лідерами CFCM у Єлисейському палаці та обговорив із ними зміст зобов'язань, які вони мають взяти на себе.

Ті, з-поміж іншого, погодилися створити у Франції Національну раду імамів (імам - голова мусульманської громади, духовний лідер - Ред.). Цей орган видаватиме імамам офіційну акредитацію, яка в разі порушення етичного кодексу зможе бути відкликана.

Над текстом хартії разом із CFCM працюватиме міністерство внутрішніх справ Франції.

"Побачимо, хто її підпише, а хто ні", - сказав президент.

Окрім того, Макрон анонсував і подальші заходи боротьби з "ісламістським сепаратизмом" у Франції.

Йдеться, зокрема, про ухвалення закону, спрямованого на запобігання радикалізації мусульманського населення країни.

Згідно з законом, ухвалення якого, втім, лише попереду, кожній дитині буде присвоєно ідентифікаційний номер - його будуть використовувати, аби перевіряти чи дитина регулярно відвідує школу. Батькам, які порушуватимуть закон, загрожує до шести місяців тюрми і великі штрафи.

Очікується, що фінальний текст законопроєкту уряд розгляне у грудні.

Макрон перейшов до жорсткої риторики та кроків у боротьбі із поширенням радикального ісламізму після того, як за місяць в країні сталося одразу три ісламістських напади - зокрема, обезголовлення вчителя, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда під час обговорення теми свободи слова.

"Ми маємо врятувати своїх дітей від лап ісламістів", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, говорячи про боротьбу із радикальним ісламом.

Такі заяви, які останнім часом лунають з боку представників французької влади, викликали хвилю критики з боку мусульманського населення - як у самій Франції, так і в інших країнах.