Коли чекати на жорсткий карантин

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У жовтні Володимир Зеленський заявляв, що після перетину позначки 15 тисяч нових хворих на Covid-19 за добу влада може запровадити жорсткий карантин - як навесні, коли пандемія починалася.

За четвер, 19 листопада, МОЗ зафіксував уже понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу.

Чи означає це, що повноцінний локдаун не за горами?

"Місяць тому (у вересні - Ред.) ми вважали, що при девʼяти з половиною тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків. На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун", - сказав президент під час інтерв'ю українським телеканалам 22 жовтня.

На той момент щодня виявляли близько 7 тисяч нових випадків.

Відтоді минув місяць, зранку 20 листопада МОЗ повідомило про 14 575 тисяч нових хворих за добу.

Якщо темпи приросту хворих будуть такими самими, як у попередні дні, то на перетин позначки в 15 тисяч хворих, про яку говорив президент, можна очікувати наступного тижня.

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Жодних дат, коли можливе запровадження жорсткого локдауну, влада публічно не озвучувала - поки що уряд обмежився введенням карантину вихідного дня, який вже викликав хвилю обурення як з боку мерів багатьох міст, так і підприємців.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов напередодні заявив, що ключова мета карантину вихідного дня - "зупинитися на цифрі близько 12 тисяч нових хворих".

Судячи з останніх цифр, зробити цього владі не вдається.

Вже у грудні?

Інформацію про те, що запровадження в Україні жорсткого локдауну - питання найближчих тижнів, підтвердив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У четвер він виклав у своєму фейсбуці відеозвернення, де поділився змістом нещодавньої наради мерів міст із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За його словами, очільник уряду під час цієї розмови заявив, що карантин вихідного дня - це ніщо інше, як "планова підготовка до повного локдауну в нашій країні".

"Озвучили цифри, що цей локдаун в песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня. Локдаун буде на декілька тижнів", - розповів мер Івано-Франківська.

"Якщо, не дай Боже, цей локдаун дійсно буде введений, це буде катастрофа для економіки - особливо для малого і середнього бізнесу", - додав пан Марцінків.

Народ проти

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Судячи з опитувань, ідею запровадження локдауну не підтримує не лише регіональна влада та підприємці, а й більшість українців.

Хоча 55% опитаних вважають, що жорсткий карантин може покращити ситуацію із захворюваністю, за його фактичне запровадження виступають лише 36% опитаних, тоді як 61% - проти такого кроку.

Майже половина українців - 48% - вважають оптимальними ті карантинні заходи, які діють в країні зараз.

Водночас 24% переконані, що обмеження є занадто м'якими, 11% - занадто жорсткими.