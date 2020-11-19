Коли вакцина від Covid-19 буде в Україні і скільки коштуватиме. Теленовини

У випуску 19 листопада:

Хто і коли почне робити щеплення проти коронавірусу в Україні, скільки це коштуватиме і за чиї кошти здійснюватиметься вакцинація? Розпитуємо експерта;

Пандемія Covid-19 - не остання, людям треба готуватися до наступних пандемій інфекційних хвороб. Але звідки вони прийдуть? Пояснюємо природу загрози здоров'ю людства;

Скандал у світі високої моди: брендовий одяг шиють в умовах експлуатації робітників у бідних країнах. Розслідування ВВС;

Зелена революція - раніше, ніж ви думали: у Британії від 2030 року заборонять продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

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