Букерівську премію 2020 року дали за роман про жіночий алкоголізм

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Букерівську премію з літератури за 2020 рік отримав 44-річний шотландський письменник Дуглас Стюарт за свій дебютний роман "Шаггі Бейн" (Shuggie Bain).

Роман заснований на спогадах самого письменника. У ньому автор розповідає про хлопчика Шаггі з шотландського Глазго 1980-х років. Малий намагається підтримати свою матір, яка страждає алкогольною залежністю.

Книга присвячена матері самого Стюарта, яка померла від алкоголізму, коли йому було 16 років.

Голова журі Маргарет Басбі заявила, що рішення суддів було одностайним, і їм потрібна була всього година, щоб ухвалити його.

Сам Дуглас Стюарт заявив, що приголомшений своєю перемогою. Премія переможцю складає близько 100 тисяч доларів.

Букерівська премія - літературна нагорода, яка з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії. За 40 років вона стала провідною в галузі літератури.

Зараз її вручають англомовним авторам з усіх країни світу, а раніше - тільки країн британської співдружності.