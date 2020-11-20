Папа Римський лайкнув "гаряче фото" моделі. Почалось розслідування

Автор фото, EPAVATICAN MEDIA HANDOUT

Ватикан почав офіційне розслідування після того, як офіційна сторінка Папи Римського в Instagram вподобала фото "суттєво оголеної" бразильської моделі.

Незрозуміло, коли акаунт "вподобав" образ Наталії Гаріботто, яка була вбрана у шкільну форму з частково оголеними сідницями.

ЗМІ вперше почали повідомляти про це минулої п'ятниці, перш ніж сторінка Папи скасувала "лайк" під фото.

Чиновники Святого Престолу зараз розслідують, як це могло статися від імені сторінки Папи Римського.

"Ми можемо виключити, що "лайк" прийшов від Святого Престолу, і ми звернулись до Instagram за роз'ясненнями", - заявив представник Ватикану газеті "Guardian" у четвер.

Офіційний акаунт Папи Римського в Instagram з ім'ям користувача franciscus має 7,4 мільйона підписників у всьому світі.

Джерела, наближені до пресслужби Ватикану, у вівторок повідомили Католицькому агентству новин, що обліковими записами "керувала група співробітників", і зараз проводиться внутрішнє розслідування.

Пані Гаріботто вже прокоментувала інцидент.

"Принаймні я потраплю в рай", - написала вона в Twitter.