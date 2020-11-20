Оксана Маркарова може стати послом України в США

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Оксана Маркарова два роки очолювала Міністерство фінансів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висунув колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову на посаду нового посла України в США.

Роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка МЗС задоволене, але "принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував", написав міністр у Facebook.

"У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і в МВФ", - пояснив Дмитро Кулеба.

Якщо кандидатуру Оксани Маркарової затвердить президент Володимир Зеленський, то вона буде перша в історії пані посол України в США. "Це безумовні плюси", - додав глава МЗС.

Кулеба також назвав "маячнею" твердження про те, що Оксану Маркарову "відправляють вибивати гроші з МВФ", та зазначив, що успішний міністр фінансів не може бути поганим дипломатом.

Чи буде транш?

Напередодні президент Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку й зусилля в боротьбі з корупцією.

У жовтні МВФ відреагував на кадрові рішення НБУ. Це сталося після того, як рада Нацбанку висловила недовіру і догану двом заступникам голови правління — Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. А Яків Смолій заявив про відставку через політичний тиск.

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30 жовтня МВФ також відреагував на скандальне рішення Конституційного суду щодо скасування кримінальної статті за підробку декларацій.

Президент Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Водночас аналітиків інвестбанку Morgan Stanley вважають, що отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом.

Хто така Оксана Маркарова?

41-річна Оксана Маркарова перейшла на державну службу 2015 року, а до того працювала у приватному секторі.

Вона має українську та закордонну освіту.

З березня 2015 по квітень 2016 вона була заступником міністра фінансів та керувала апаратом за часів керівництва Наталії Яресько.

З 2016 року вона отримала посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій.

Вона є членом спостережних рад державних банків "Ощадбанк", "Ексімбанк", "Укргазбанк" та "Приватбанк".

З червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до березня 2020 року Маркарова працювала міністром фінансів за двох урядів — Гройсмана та Гончарука

Після призначення нового уряду Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.