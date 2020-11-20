Єлизавета II та принц Філіп зробили спільне фото до річниці весілля

Автор фото, Buckingham Palace

Королева Великої Британії Єлизавета II і герцог Единбурзький на честь 73-ї річниці весілля оприлюднили нове фото, на якому вони роздивляються листівку, подаровану їм онуками - дітьми герцога і герцогині Кембриджських.

На знімку 94-річна королева та її 99-річний чоловік тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Її обкладинка прикрашена цифрою 73. На столі перед ними лежать інші листівки з привітаннями.

Фото зробили у Віндзорському замку, де королівське подружжя живе під час карантину.

Єлизаветі було 21 рік, коли 20 листопада 1947 року вона одружилася з лейтенантом Філіпом Маунтбеттені.

Їхній союз виявився найдовшим в історії британської монархії.