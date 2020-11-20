Єлизавета II та принц Філіп зробили спільне фото до річниці весілля

Єлизавета II та принц Філіп спільне фото на честь річниці весілля

Автор фото, Buckingham Palace

Королева Великої Британії Єлизавета II і герцог Единбурзький на честь 73-ї річниці весілля оприлюднили нове фото, на якому вони роздивляються листівку, подаровану їм онуками - дітьми герцога і герцогині Кембриджських.

На знімку 94-річна королева та її 99-річний чоловік тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Її обкладинка прикрашена цифрою 73. На столі перед ними лежать інші листівки з привітаннями.

Фото зробили у Віндзорському замку, де королівське подружжя живе під час карантину.

Єлизаветі було 21 рік, коли 20 листопада 1947 року вона одружилася з лейтенантом Філіпом Маунтбеттені.

Їхній союз виявився найдовшим в історії британської монархії.

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