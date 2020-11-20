Через брехню працівника піцерії на карантин закрили цілий регіон

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Влада австралійського штату Південна Австралія запровадила повномасштабний карантин через брехню працівника місцевої піцерії.

Рішення про карантин ухвалили у середу - після того, як в штаті виявили 36 випадків інфікування коронавірусом. Він мав тривати шість днів - до 25 листопада.

Його скасують на три дні раніше. Але влада повідомила, що карантину взагалі можна було уникнути, якби не брехня одного із мешканців.

Чоловік (його ім'я не уточнюють) збрехав групі, яка встановлювала контактних осіб захворілих, що купував піцу в місцевій піцерії. Хоча, як з'ясувалося згодом, він там працював.

Неправдива інформація спонукала працівників з сектору охорони здоров'я припустити, що чоловік підхопив вірус під час дуже короткого перебування у закладі, і що цей штам вірусу може бути надзвичайно заразним.

"Зараз ми знаємо, що він збрехав. Сказати, що я розлючений, буде применшенням", - заявив прем'єр-міністр штату Стівен Маршалл.

"Якби ця особа розповіла команді з пошуку контактних осіб правду, ми б не пішли на шестиденний локдаун", - пояснив представник поліції штату Південна Австралія Грант Стівенс.

Водночас він повідомив, що чоловіка все ж не будуть арештовувати або штрафувати за цю брехню.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аделаїду, місто із населенням 1,3 млн людей, закрили на карантин, як і весь штат Південна Австралія

З початку пандемії в Австралії зафіксували близько 28 тисяч заражень та 900 смертей від Covid-19. Це набагато менше, ніж у багатьох інших країнах.

25-мільйонна країна застосувала стратегію локдаунів, а також запобіжного тестування - аби відстежувати та контролювати вірус.

У штаті Вікторія, приміром, був запроваджений один із найсуворіших карантинів у світі, який передбачав, зокрема, комендантську годину.